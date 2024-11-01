Adif limita la velocidad en decenas de puntos de la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz

Adif ha comenzado a reducir la velocidad en múltiples puntos de la red ferroviaria donde recibió alertas de maquinistas sobre irregularidades en la vía. La medida, provisional y activada tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, responde a denuncias sobre baches y vibraciones detectadas durante la circulación de trenes y se está aplicando de forma inmediata a través de comunicaciones telefónicas a los conductores, a la espera de verificar el estado real de la infraestructura.
Si por ejemplo hay 100 al año porque 120 maquinistas han dado un aviso y ahora hay 120 para extremar precauciones dado el claro accidente, o desviaciones similares, pues es algo comprensible.
Si en cambio estas reducciones son una anomalía y se las están empezando a tomar en serio tras una tragedia, sería grave.