Adif limita la velocidad en decenas de puntos de la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz

Adif ha comenzado a reducir la velocidad en múltiples puntos de la red ferroviaria donde recibió alertas de maquinistas sobre irregularidades en la vía. La medida, provisional y activada tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, responde a denuncias sobre baches y vibraciones detectadas durante la circulación de trenes y se está aplicando de forma inmediata a través de comunicaciones telefónicas a los conductores, a la espera de verificar el estado real de la infraestructura.