Adif limita la velocidad en decenas de puntos de la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz

Adif limita la velocidad en decenas de puntos de la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz

Adif ha comenzado a reducir la velocidad en múltiples puntos de la red ferroviaria donde recibió alertas de maquinistas sobre irregularidades en la vía. La medida, provisional y activada tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, responde a denuncias sobre baches y vibraciones detectadas durante la circulación de trenes y se está aplicando de forma inmediata a través de comunicaciones telefónicas a los conductores, a la espera de verificar el estado real de la infraestructura.

pedrario
Estaría bien saber cómo de frecuentes son estas reducciones y por qué se producen.

Si por ejemplo hay 100 al año porque 120 maquinistas han dado un aviso y ahora hay 120 para extremar precauciones dado el claro accidente, o desviaciones similares, pues es algo comprensible.

Si en cambio estas reducciones son una anomalía y se las están empezando a tomar en serio tras una tragedia, sería grave.
El_dinero_no_es_de_nadie
Bien por ADIF, si hay dudas de que puede haber un fallo generalizado, mejor prevenir que ocultar que pudiera ser.
