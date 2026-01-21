Adif levanta la restricción temporal de velocidad a 160 en el AVE Madrid-Barcelona

dif, gestor de la infraestructura ferroviaria española, ha levantado la limitación temporal de velocidad a 160 kilómetros por hora, decidida la víspera, tras la revisión del tramo entre Madrid y Calatayud de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona. Actualmente quedan únicamente cuatro puntos con una velocidad limitada a 230 kilómetros por hora que, previsiblemente serán revisados en la próxima revisión de mantenimiento Relacionada con www.meneame.net/story/adif-limita-velocidad-150-kilometros-tramo-madri