Adela Cortina (79), filósofa: "No nos molestan los extranjeros futbolistas o turistas, solo los pobres. La 'prioridad nacional' es una barbaridad"

Durante las últimas semanas, hay dos palabras que se han repetido sin cesar en el panorama político: prioridad nacional. Se trata de un concepto acuñado por Vox que, según el partido de ultraderecha, se basa en la priorización de los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a los servicios públicos. El concepto ha adquirido gran relevancia después de que el PP aceptara incluirlo en los pactos alcanzados con Vox para gobernar Extremadura y Aragón.