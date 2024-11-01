Adela Cortina (79), filósofa: "No nos molestan los extranjeros futbolistas o turistas, solo los pobres. La 'prioridad nacional' es una barbaridad"

Durante las últimas semanas, hay dos palabras que se han repetido sin cesar en el panorama político: prioridad nacional. Se trata de un concepto acuñado por Vox que, según el partido de ultraderecha, se basa en la priorización de los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a los servicios públicos. El concepto ha adquirido gran relevancia después de que el PP aceptara incluirlo en los pactos alcanzados con Vox para gobernar Extremadura y Aragón.
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#2 con los turistas pasa más o menos lo mismo, lo que pasa que aquí elevamos un poco el nivel económico, si vienen pocos pero con mucho dinero, es bien, pero si vienen muchos con poco dinero, es mal, porque masifican las zonas de turismo.
Estos visados no lucrativos, es decir para gente que va a vivir de las rentas en nuestro país sin currar tienen que desaparecer. Y los de nómadas digitales, igual.
Los futbolistas no me molestan porque son muy pocos.
Y encima hablando de falacias jajajja