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Adela Cortina (79), filósofa: "No nos molestan los extranjeros futbolistas o turistas, solo los pobres. La 'prioridad nacional' es una barbaridad"

Adela Cortina (79), filósofa: "No nos molestan los extranjeros futbolistas o turistas, solo los pobres. La 'prioridad nacional' es una barbaridad"

Durante las últimas semanas, hay dos palabras que se han repetido sin cesar en el panorama político: prioridad nacional. Se trata de un concepto acuñado por Vox que, según el partido de ultraderecha, se basa en la priorización de los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a los servicios públicos. El concepto ha adquirido gran relevancia después de que el PP aceptara incluirlo en los pactos alcanzados con Vox para gobernar Extremadura y Aragón.

| etiquetas: adela cortina , extranjeros , futbolistas , turistas , prioridad nacional
13 3 0 K 89 politica
8 comentarios
13 3 0 K 89 politica
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Bueno, a ver, eso de que no nos molestan los turistas da para debate, ¿eh?
4 K 59
alfema #3 alfema *
Hace años en una tertulia radiofónica, una oyente comentaba que en España no somos racistas, somos clasistas, no nos molesta el extranjero con dinero, como dice #1 sólo los pobres.

#2 con los turistas pasa más o menos lo mismo, lo que pasa que aquí elevamos un poco el nivel económico, si vienen pocos pero con mucho dinero, es bien, pero si vienen muchos con poco dinero, es mal, porque masifican las zonas de turismo.
2 K 29
ccguy #5 ccguy
Pues a mí los extranjeros que empiezan su vida en España comprando una vivienda en las mejores zonas de las ciudades me tocan los cojones muchísimo, no digamos si están todo el día intentando no pagar impuestos.

Estos visados no lucrativos, es decir para gente que va a vivir de las rentas en nuestro país sin currar tienen que desaparecer. Y los de nómadas digitales, igual.

Los futbolistas no me molestan porque son muy pocos.
1 K 28
erfollonero #4 erfollonero
A mi por lo menos me molestan los inmigrantes delincuentes, sean pobres o no me la sopla, y yo creo que igual que a la inmensa mayoría de españoles... A otro lado con esa falacia que todos tenemos algún amigo, compañero de trabajo, vecino, el frutero etc... inmigrante que están trabajando y cotizando y no dan problemas.
1 K 20
#6 sorecer
#4 Pues mira, a mi me joden los delincuentes. No me importa tanto donde hayan nacido. Que me roben el coche no me aporta mucho a mi racismo. A tí si por lo que veo.

Y encima hablando de falacias jajajja
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erfollonero #7 erfollonero
#6 Claro, porque si me roban por la calle estaré encantado que sea un delincuente nacional... Te sabes esa de mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo? Aplícatelo, que todavía pensarás que has rebatido algo...
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#8 sorecer
#7 Lo estarás!! Si se te vé a la legua. Vas diciendo que odias a los delincuentes extranjeros!! A mí no me pongas palabras en la boca que has pronunciado tu. Si te explicas como un niño de 3 años, no es mi culpa. Aceptar las propias limitaciones, es un buen arranque, de verdad.
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OdaAl #1 OdaAl
Exacto, no molesta que sean extranjeros, molesta que son pobres.
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menéame