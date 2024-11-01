edición general
7 meneos
55 clics
Le acusan de no estar "comprometido con la cultura de la empresa" por no aceptar un 'día de bolera' obligatorio

Le acusan de no estar "comprometido con la cultura de la empresa" por no aceptar un 'día de bolera' obligatorio

En la última década, el discurso sobre la "cultura corporativa" se ha convertido en un mantra omnipresente en las empresas. Normalmente, se invoca como sinónimo de compañerismo, motivación y cohesión de equipo, pero con frecuencia encubre dinámicas muy distintas.

| etiquetas: cultura , corporativa , empresas , afterwork
5 2 0 K 78 actualidad
10 comentarios
5 2 0 K 78 actualidad
Milmariposas #2 Milmariposas
En los últimos diez años de trabajo en la enseñanza, me negué en redondo a apuntarme a las cenas de navidad, de fin de curso e incluso a las de jubilación de compañeros. Por qué tengo que compartir mesa y mantel con gente con la que apenas comparto un "buenos días" tres veces durante el curso escolar por los pasillos del insti? Vale que habrá gente que lo haga de forma automática, tampoco me molesta, pero vaya, en mi caso, fue no rotundo.

Y ni tan bien.
3 K 41
powernergia #5 powernergia
#2 A lo mejor solo compartias el "buenos días" por no ir a esos eventos.


xD
2 K 17
Milmariposas #7 Milmariposas
#5 Nunca he considerado a los compañeros de trabajo como amigos. No son elegidos libremente.
0 K 14
powernergia #8 powernergia
#7 ¿Alguna razón por la que algunos no se puedan convertir en amigos con el tiempo?
1 K 19
Milmariposas #9 Milmariposas
#8 En 25 años de profesión, yo no conservo ninguno. Son relaciones cordiales, civilizadas, de colegas, profesionales, pero no hay amistad de salir de cañas o a comer los findes.

Pero bueno, cada uno puede hacer lo que le dé la gana.

Mis mejores amigos, los de la juventud y los de la universidad.
0 K 14
Torrezzno #1 Torrezzno
Me acuerdo de cuando trabajaba en la oficina y había día de pizzas, o cervezas al salir, la fiesta para celebrar esto o lo otro... Otra de las ventajas del teletrabajo
2 K 31
capitan__nemo #3 capitan__nemo *
No es obligatorio, pero como tomarse las 2 semanas o mas de vacaciones al año en eeuu, la "no vacation nation". Un gran porcentaje no se los toman todas por miedo al despido. Y como el seguro medico está asociado al empleo, mas miedo y una brutal indefension aprendida.
Y en esa direccion es en la que nos quieren llevar los trumpistas nazis de vox y el pp de la patronal y las "200 familias"
1 K 23
Daniel_Blake #10 Daniel_Blake
Estamos aceptando payasadas de RRHH por encima de nuestras posibilidades.
0 K 8
#4 Quillotro
Yo es que soy más de futbolín... No, ahora, en serio: ¿contaba como horario laboral?
0 K 6
#6 Ninrojo
El salario emocional, ese desconocido y siempre presente en las empresas.
0 K 6

menéame