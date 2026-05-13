El acusado de matar a cinco hombres en Bilbao niega ser autor del crimen de un septuagenario

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha acogido este miércoles el inicio del segundo juicio con resultado de muerte contra Nelson David. El joven colombiano al que se le vincula con la muerte de hasta cinco hombres en Bilbao, con los que se citaba a través de una aplicación de contactos sexuales para robarles, ha negado ser autor del crimen de un septuagenario ocurrido el cinco de octubre de 2021 en una vivienda de la capital vizcaína. "Ni le conozco ni sé donde vivía, para nada...