El acusado de matar a cinco hombres en Bilbao niega ser autor del crimen de un septuagenario

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha acogido este miércoles el inicio del segundo juicio con resultado de muerte contra Nelson David. El joven colombiano al que se le vincula con la muerte de hasta cinco hombres en Bilbao, con los que se citaba a través de una aplicación de contactos sexuales para robarles, ha negado ser autor del crimen de un septuagenario ocurrido el cinco de octubre de 2021 en una vivienda de la capital vizcaína. "Ni le conozco ni sé donde vivía, para nada...
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Quiero decir, una cosa es que admita unos asesinatos, lo condenen por ellos y de este se declare inocente. Y otra distinta que se declare inocente de todos y aun así lo condenen y en este de nuevo se declare inocente.
No me queda claro porque el meneo, salvo que me he perdido algún detalle, dice que ya cumple condena por unos asesinatos, pero no se especifica como llego a estas condenas, lo que me parece crucial para opinar sobre su negación de este, ya que no se si en los otros también los negó y lo condenaron o si los otros los admitió y por eso lo condenaron.