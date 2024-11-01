Acuerdos "confidenciales" muestran los planes de la administración Trump sobre los datos estatales de los votantes [ENG]

Al menos 10 estados, que acumulan un total de 37 millones de votantes registrados, han entregado ya sus datos al Departamento de Justicia. El DOJ ha pedido a los estados firmar un "memorándum confidencial de entendimiento" relacionado con la entrega de los registros completos de votantes. El acuerdo revela los planes del departamento de interferir en la autoridad de los estados para gestionar sus elecciones, así como una gestión peligrosamente insegura de datos sensibles como los números de la Seguridad Social.