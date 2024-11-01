El acuerdo UE-Mercosur: Un pacto que favorece al gran capital a costa de trabajadores y pymes

Las pequeñas empresas carecen de la capacidad logística, financiera y tecnológica para competir con las grandes multinacionales que dominarán los mercados liberalizados. Un informe de la Universidad de Wageningen estima que el sector agrícola europeo podría perder hasta 7.000 millones de euros en ingresos debido a la competencia desleal, afectando especialmente a países como Francia, España, Irlanda y Polonia. Las pymes agrícolas, que carecen de los recursos para adaptarse a esta presión competitiva, enfrentan el riesgo de cierre masivo, lo que
| etiquetas: acuerdo ue-mercosur , ganan corporaciones , pierden pymes y tarbajadores
Lo que no puede ser es que los agricultores voten al PPSOE y luego se quejen. PPSOE gobiernan para las corporaciones
Que pasará?
A la vez que empezamos a ver a EEUU como lo que es: un Estado depredador cuyo objetivo es quedarse con todo; también tenemos que empezar a ver estos acuerdos como armas invasoras y depredadoras, contra nuestros intereses locales y nacionales de producción
Deslocalizar la producción y abusar del transporte para que todos salgamos perdiendo.