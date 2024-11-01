El acuerdo UE-Mercosur: Un pacto que favorece al gran capital a costa de trabajadores y pymes

Las pequeñas empresas carecen de la capacidad logística, financiera y tecnológica para competir con las grandes multinacionales que dominarán los mercados liberalizados. Un informe de la Universidad de Wageningen estima que el sector agrícola europeo podría perder hasta 7.000 millones de euros en ingresos debido a la competencia desleal, afectando especialmente a países como Francia, España, Irlanda y Polonia. Las pymes agrícolas, que carecen de los recursos para adaptarse a esta presión competitiva, enfrentan el riesgo de cierre masivo, lo que