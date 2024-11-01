edición general
El acuerdo UE-Mercosur: Un pacto que favorece al gran capital a costa de trabajadores y pymes

Las pequeñas empresas carecen de la capacidad logística, financiera y tecnológica para competir con las grandes multinacionales que dominarán los mercados liberalizados. Un informe de la Universidad de Wageningen estima que el sector agrícola europeo podría perder hasta 7.000 millones de euros en ingresos debido a la competencia desleal, afectando especialmente a países como Francia, España, Irlanda y Polonia. Las pymes agrícolas, que carecen de los recursos para adaptarse a esta presión competitiva, enfrentan el riesgo de cierre masivo, lo que

#2 Horkid
En resumen: es otro paso para que los ricos-riquisimos sean más ricos y los trabajadores, autonomos, pequeños empresarios sean más pobres. Los acuerdos comerciales no es más que una estrategia de los ricos globalistas para ser más ricos y el resto más pobre: y esta sucediendo: cada vez los ricos son más ricos, y cada vez los pobres más pobres incluso trabajando.
Lo que no puede ser es que los agricultores voten al PPSOE y luego se quejen. PPSOE gobiernan para las corporaciones
kastanedowski #4 kastanedowski
España y Europa se merecen todo lo que toleran...

Que pasará?
cocolisto #7 cocolisto
¿Alguien lo duda?.Como será la cosa que la Vonderlayen quiere evitar el paso por el parlamento UE (lo que es ilegal)para evitar que no sea rechazado.

www.meneame.net/m/actualidad/ue-mercosur-comision-esta-estudiando-entr
#1 Horkid *
La oposición al acuerdo trasciende las organizaciones sociales y alcanza a varios estados miembros de la UE. Francia, Austria, Polonia, Bélgica e Irlanda han expresado su rechazo, presionados por sus sectores agrícolas y la opinión pública. Francia, en particular, ha calificado el acuerdo como “inaceptable” en su forma actual, argumentando que amenaza la soberanía alimentaria y fomenta un modelo extractivista que beneficia a las grandes corporaciones. En España, el sector agrario ha instado al…   » ver todo el comentario
#3 Horkid *
Los acuerdos comerciales como este, el TTIP , TISA son parte de la GUERRA de los ricos de EEUU contra el mundo: conquistarlo todo. Con estos acuerdos dejan si efecto toda la regulación protectora de la seguridad sanitaria y la producción propia. Y el PPSOE y los caciques de gobiernan Bruselas con cómplices, algunos simples títeres de dichas empresas: Merz el primer ministro aleman es un CEO de Blackrock.
A la vez que empezamos a ver a EEUU como lo que es: un Estado depredador cuyo objetivo es quedarse con todo; también tenemos que empezar a ver estos acuerdos como armas invasoras y depredadoras, contra nuestros intereses locales y nacionales de producción
#5 Horkid *
En esta guerra de los ricos-riquisimos contra todos los demas: pobres, trabajadores, pymes,... hay asociaciones que luchan contra la depredación de los ricos. Pero los medios de comunicación están manos de los ricos también ,con lo que cuesta encontrarlos: Un ejemplo: www.noalttip.org "No al TTIP". ATTAC españa No podemos esperar que los ricos y sus politicos titere hagan algo por nosotros, ellos van a lo suyo hacerse más ricos a costa nuestra. Los ejemplos clarisimos son: Montoro haciendo negocios mientras nos imponia recortes; Ana Botella vendiendo VPOs al fondo buitre Blackstone,...
neo1999 #6 neo1999
Las bondades de la globalización comercial:
Deslocalizar la producción y abusar del transporte para que todos salgamos perdiendo.
