Acuerdo en la UE para acabar con toda la importación de gas ruso en el 2027

Acuerdo en el seno de la Unión Europea para eliminar las importaciones de gas ruso definitivamente, en un esfuerzo para cortar la financiación de Moscú tras la invasión de Ucrania. El Consejo de la UE -que representa a los Estados- y el Parlamento Europeo han acordado cesar las importaciones de GLN ruso para el 31 de diciembre del 2026 y del que llega en gasoducto para el 30 de septiembre del 2027. “Es un día histórico”, ha celebrado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La idea es ampliar la decisión para el petróleo
