Acuerdo en la UE para acabar con toda la importación de gas ruso en el 2027

Acuerdo en la UE para acabar con toda la importación de gas ruso en el 2027

Acuerdo en el seno de la Unión Europea para eliminar las importaciones de gas ruso definitivamente, en un esfuerzo para cortar la financiación de Moscú tras la invasión de Ucrania. El Consejo de la UE -que representa a los Estados- y el Parlamento Europeo han acordado cesar las importaciones de GLN ruso para el 31 de diciembre del 2026 y del que llega en gasoducto para el 30 de septiembre del 2027. “Es un día histórico”, ha celebrado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La idea es ampliar la decisión para el petróleo

#2 Dav3n
Tranquilos, compraremos petróleo y gas a la India, a Marruecos o a cualquier país que haga de intermediario.

Lo que está claro, Europedos, es que vais a pagar más por todo y que no piensan cesar en su empeño de hundir Europa en pro de los valores de la comisión Europea, ya sabéis, ese ente nada corrupto que hace poco puso a Trump en su lugar xD
oceanon3d #3 oceanon3d
Cuesta abajo sin freno esta UE deshechizada hasta la medula ... y los extras los pagaran recortando estado social del bienestar.,

Despertad de una puta vez gilipollas.
karlos_ #1 karlos_ *
Nada, en firmar el acuerdo de paz usano. Basicamente es lo que era

Compraremos gas ruso via ucrania (el unico gaseoducto que sigue sin sufrir atentados), pagandoselo a los usa.

Y que no abran el NS2 bajo una empresa americana.
#5 pozz *
Bien, hay que cortar todo tipo de relaciones con ese estado terrorista y fascista de Rusia. Ahora hay que ir a por las visas de ciudadanos rusos, en este 2025 se han dado mas de medio millon de visas, numero que habria que reducir al cero.
azathothruna #4 azathothruna
Karma geopolitico.
A tragar europedos.
El ultimo clavo en su ataud sera el plan batu khan 2.0
#6 pascuaI
Vaya, vaya, los europeítos tan preocupados por la pobre Ucrania y resulta que tras 5 años de la terrible invasión genocida, nazi, comunista, fascista y criminal de Putler (como ellos dicen)... le siguen comprando gas a Rusia xD xD

Y todavía se creerán algunos tontos por aquí que van a dejar de hacerlo de verdad.
