Acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza anunciado por Trump, en directo

La firma tendrá lugar a las 9 horas Se espera que la firma del acuerdo sobre la primera etapa del plan del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza tenga lugar a las 12 p.m., hora de Israel (09:00 GMT), según informó a Reuters el jueves una fuente informada sobre los detalles del acuerdo. Se espera que el alto el fuego entre en vigor en Gaza una vez firmado el acuerdo, añadió la fuente.
El acuerdo de "paz" ese vale para lo mismo que el rollo de papel del WC que tengo justo al lado mientras escribo ésto sentado en el trono.
.- Israel tendrá su resort en Gaza, como Leonardo Di Caprio con su hotel de 4*. Los palestino serán o esclavos o parias en su propia tierra.
.- La gente va a dejar de manifestarse.
Ahora queda que los israelís se queden dentro de su país sin colonos, y palestina deje de producir terroristas .