Acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza anunciado por Trump, en directo

La firma tendrá lugar a las 9 horas Se espera que la firma del acuerdo sobre la primera etapa del plan del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza tenga lugar a las 12 p.m., hora de Israel (09:00 GMT), según informó a Reuters el jueves una fuente informada sobre los detalles del acuerdo. Se espera que el alto el fuego entre en vigor en Gaza una vez firmado el acuerdo, añadió la fuente.