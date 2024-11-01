edición general
Acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza anunciado por Trump, en directo

La firma tendrá lugar a las 9 horas Se espera que la firma del acuerdo sobre la primera etapa del plan del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza tenga lugar a las 12 p.m., hora de Israel (09:00 GMT), según informó a Reuters el jueves una fuente informada sobre los detalles del acuerdo. Se espera que el alto el fuego entre en vigor en Gaza una vez firmado el acuerdo, añadió la fuente.

Qué poco me fío de los terroristas israelies... Su codicia sólo es equiparable a su maldad.
Los de Jamás de verdad que de estrategia militar y de mollera andan justitos. Poco les pasa pa lo tontakos que son.

El acuerdo de "paz" ese vale para lo mismo que el rollo de papel del WC que tengo justo al lado mientras escribo ésto sentado en el trono.
#1 De momento lo único que se ha acordado en lo inmediato es el intercambio de rehenes, la retirada de las IDF y la entrada de ayuda humanitaria. No es el "plan de paz" completo que propuso Trump ni tampoco una derrota israelí (difícil que eso suceda), pero también es cierto que esos tres puntos son los que lleva pidiendo/ofreciendo Hamas desde hace meses y a los que Israel se negaba. Querían que se liberaran a todos los rehenes sin abandonar la franja.
#1 no es una negociación cuando tienen una pistola cargada en tu cabeza y en la de toda tu familia. Esto es una pantomima para que le den el tan ansiado Nobel de la Paz al viejo demente de los cojones.
No es un acuerdo de paz, es un acuerdo impunidad.
¿Pero qué hay de aquello de "no negociamos con terroristas"? Hamás me ha decepcionado.
Mas o menos, han ganado los malos: esto va a traer dos cosas:
.- Israel tendrá su resort en Gaza, como Leonardo Di Caprio con su hotel de 4*. Los palestino serán o esclavos o parias en su propia tierra.
.- La gente va a dejar de manifestarse.
Pues si Trump consigue que dejen de bombardear gente y se devuelva a los rehenes, bien está.
Ahora queda que los israelís se queden dentro de su país sin colonos, y palestina deje de producir terroristas .
