Acuerdo entre LALIGA y el Gobierno para impulsar la ciberseguridad

LALIGA y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO), a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) han suscrito un Memorando de Entendimiento (MoU) que establece un marco de cooperación institucional para reforzar la ciberseguridad, promover la confianza digital y fomentar un entorno online seguro y respetuoso.