De acuerdo a un análisis de textos de ChatGPT, la Declaración de Independencia americana de Thomas Jefferson fue probablemente escrita por una IA (eng)

Según la herramienta de análisis de textos de ChatGPT, la Declaración de Independencia americana supuestamente escrita por Thomas Jefferson en 1776 fue en realidad elaborada por una Inteligencia Artificial. Según ChatGPT, la probabilidad de que el autor fuera una IA es de un 99,99%. El partido republicano todavía no ha hecho ninguna declaración al respecto ni ha dicho si piensa abrir una investigación para esclarecer la verdadera autoría.

4 1 1 K 42 tecnología
themarquesito #3 themarquesito
#0 En el titular o el artículo no dice nada de Lincoln, así que el error te lo imputo a ti: la Declaración de Independencia no es de Lincoln, que aún no había nacido, sino de Thomas Jefferson
Lenari #4 Lenari
#3 Me he liado la guerra de independencia con la guerra civil. Ya lo he editado. Gracias!
#1 chavi
Si lo dice chatGPT con su inteligencia superior probablemente sea cierto...:troll:
frankiegth #2 frankiegth *
Ejemplo perfecto de que nos sigan vendiendo la IA corporativa como el nuevo "milagro" tecnológico cuando la IA actual no pasa de juguete roto.
