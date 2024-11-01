edición general
La actriz Sydney Sweeney, contra el feminismo en Hollywood: "Todo eso es falso y una tapadera para todas las demás estupideces que dicen a espaldas de todo el mundo"

En el último lustro Sydney Sweeney se ha convertido en una de las actrices más populares de la industria cinematográfica de Hollywood. Durante sus inicios, Sweeney apareció en series de adolescentes como ‘Todo es una mierda’ (2018), e incluso tuvo un breve papel en ‘Érase una vez en… Hollywood’ (2019), la hasta la fecha última película de Quentin Tarantino

meroespectador #2 meroespectador
Ya verá si es cierto o no cuando le venga un Harvey Weinstein a ofrecerle un papel.
Dragstat #3 Dragstat
Vive de los machos, es lo que tiene que decir, no va a morder la mano que le da de comer.
tdgwho #6 tdgwho
#3 Entonces hay que decir si o si que hay machismo? No puede ser que opine eso (o que sea verdad)? tiene que ser que tiene algún tipo de rollo?
Dragstat #7 Dragstat *
#6 puede ser verdad, pero es como cuando tu abuela te dice que eres el niño más bonito del mundo, realmente puede ser el caso pero no es la persona adecuada para buscar una opinión no sesgada. También pasa en sentido contrario, si preguntas a una mujer que ha sufrido violencia de género y violaciones te puede decir que todos los hombres son horrorosos aunque no sea el caso. Sweeney es parte interesada al ser un icono sexual.
tdgwho #9 tdgwho
#7 Y quien es esa persona adecuada?
Un hombre no, desde luego.
Y una mujer, solo si tu crees que su vida no depende de los "machos"
Ahora resulta que una actriz depende de machos.
Dragstat #10 Dragstat
#9 Puede opinar, como todos, pero ¿qué va a decir?, me refiero a que puedes tomarla en serio, pero es como ir a juicio y que el defensor sea juez y parte a la vez. Pues seguramente la sentencia caerá de su lado.
tdgwho #11 tdgwho
#10 Pues como los periodistas de izquierdas diciendo que "no fue el fiscal" sin decir quien fue ni aportar pruebas.

Pero aqui solo has de ver las quejas que hay por no creerles si o si xD
Dragstat #14 Dragstat
#11 si es así, los medios de comunicación se han convertido en órganos de propaganda para manipular la opinión pública. Lo único que en el caso de los periodistas de izquierdas son cuatro gatos, porque para montar un medio de comunicación, que suelen ser deficitarios, tiene que tener alguien que ponga dinero detrás, y la gente con dinero suele ser de derechas imponiendo periodistas afines.
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
"Es un problema generacional creer que solo una mujer puede estar en la cima. Hay una mujer que puede conseguir al hombre. Hay una mujer que puede ser, no sé, cualquier cosa. Entonces, todas las demás sienten que tienen que luchar entre sí o derribar a esa mujer en lugar de decir: Vamos a ayudarnos mutuamente. Todavía estoy tratando de entenderlo"

Vaya, acaba de descubrir la esencia del capitalismo... y la pobre no lo sabe
maxxcan #8 maxxcan
Es muy joven y además de la estupidez típica de la edad es muy mona por lo que le dan muchos papeles.
Ya veremos lo que dice pasado los 30 cuando madure y además no le den ningún tipo de trabajo en la industria
Dragstat #12 Dragstat
azathothruna #4 azathothruna *
O sea podemos decir abiertamente que ella es un objetos sexual?
ipto #13 ipto
#4 Lo que está claro, es que no es tu objeto sexual.
