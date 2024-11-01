La actriz Sydney Sweeney, contra el feminismo en Hollywood: "Todo eso es falso y una tapadera para todas las demás estupideces que dicen a espaldas de todo el mundo"

En el último lustro Sydney Sweeney se ha convertido en una de las actrices más populares de la industria cinematográfica de Hollywood. Durante sus inicios, Sweeney apareció en series de adolescentes como ‘Todo es una mierda’ (2018), e incluso tuvo un breve papel en ‘Érase una vez en… Hollywood’ (2019), la hasta la fecha última película de Quentin Tarantino