Un activo seguro (ladrillo, inquilinos y rentistas)  

¿Se puede comprar un piso a un precio asequible? Sí, comprando a granel. Un edificio sale más barato que adquirir los pisos uno a uno. Por eso Carles Tamayo crea su propia empresa inmobiliaria, Voltor & Voltor, para descubrir desde dentro cómo funciona el sector.
| etiquetas: se nos ha ido de las manos , rtveplay , vivienda , rentistas , inversión
Me alegra que este programa venga un poco a ponerles frente al espejo, y ojalá viendo las sanguijuelas que son, la gente empiece a respetar menos a esta panda de buitres.
Pero sinceramente, toda esta gentuza lo que de verdad necesita es acabar protagonizando una peli tipo SAW o similar.
El problema son las leyes y las instituciones que están contaminadas por la corrupción económica que no ofrecen una oferta alternativa de vivienda.
No podemos esperar a la buena voluntad de la gente sino tampoco necesitaríamos a la policía, jueces y ni inspectores.