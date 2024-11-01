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Un activo seguro (ladrillo, inquilinos y rentistas)

Un activo seguro (ladrillo, inquilinos y rentistas)  

¿Se puede comprar un piso a un precio asequible? Sí, comprando a granel. Un edificio sale más barato que adquirir los pisos uno a uno. Por eso Carles Tamayo crea su propia empresa inmobiliaria, Voltor & Voltor, para descubrir desde dentro cómo funciona el sector.

| etiquetas: se nos ha ido de las manos , rtveplay , vivienda , rentistas , inversión
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3 comentarios
4 1 0 K 39 actualidad
#1 IsraelEstadoGenocida
Que llame a su empresa “Buitre & buitre” es para reírse en la cara de todos los que firmen un contrato de alquiler con ellos por no poder comprarse una casa, supongo
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#2 Andaquevaya
La inmundicia que se reúne en las ferias y palacios de congresos, y la espantosa normalidad con la que negocian sin escrúpulos ni conciencia alguna sobre cómo afectan sus actos a la vida de las personas, por el mero hecho de "ser legal".
Me alegra que este programa venga un poco a ponerles frente al espejo, y ojalá viendo las sanguijuelas que son, la gente empiece a respetar menos a esta panda de buitres.
Pero sinceramente, toda esta gentuza lo que de verdad necesita es acabar protagonizando una peli tipo SAW o similar.
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vviccio #3 vviccio
#2 Además pagan muy pocos impuestos por joder la vida de muchas familias.
El problema son las leyes y las instituciones que están contaminadas por la corrupción económica que no ofrecen una oferta alternativa de vivienda.
No podemos esperar a la buena voluntad de la gente sino tampoco necesitaríamos a la policía, jueces y ni inspectores.
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menéame