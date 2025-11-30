Activistas propalestinos asaltan la redacción del diario italiano ‘La Stampa ’

Una turba de manifestantes en favor de Palestina asaltó y destrozó este viernes por la tarde el edificio de la redacción de La Stampa, un periódico de la ciudad de Turín, en Italia. Forzaron puertas, destrozaron oficinas y pintaron graffitis. Las pintadas que fueron esparciendo por las instalaciones tenían que ver con la labor periodística: “Periodista, te mato” o “La prensa es cómplice del genocidio”. Hasta con rima: “Periodista, terrorista, eres el próximo de la lista”. Por suerte no había nadie en las oficinas en ese momento.