Activistas propalestinos asaltan la redacción del diario italiano ‘La Stampa ’

Una turba de manifestantes en favor de Palestina asaltó y destrozó este viernes por la tarde el edificio de la redacción de La Stampa, un periódico de la ciudad de Turín, en Italia. Forzaron puertas, destrozaron oficinas y pintaron graffitis. Las pintadas que fueron esparciendo por las instalaciones tenían que ver con la labor periodística: “Periodista, te mato” o “La prensa es cómplice del genocidio”. Hasta con rima: “Periodista, terrorista, eres el próximo de la lista”. Por suerte no había nadie en las oficinas en ese momento.

10 comentarios
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Siempre pueden alegar que son colonos
4 K 71
Kyoko #1 Kyoko
Este es un ejemplo de cuando alguien cree que su causa es "La Buena", y es indiscutible, no le importa hacer cosas como atacar la libertad de prensa. Hay lineas que no se deben cruzar.
Y no empecemos que si es sospechoso, es ataque de falsa bandera, etc.
4 K 40
#6 DenisseJoel
#1 > Hay lineas que no se deben cruzar.

¿Comerciar con nazis mientras cometen un genocidio es una de ellas?
¿Hacer propaganda de guerra para justificar o quitar importancia al asesinato deliberado de niños sería otra?
1 K 18
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro
#1 "atacar la libertad de prensa."
Deberias haber puesto """prensa""" (entre muchas comillas)
0 K 7
wildseven23 #4 wildseven23
A favor de Palestina, en contra de la guerra sucia y mentirosa de La Stampa.

Pero también en contra de la violencia y de estos medios.
0 K 14
Kantinero #3 Kantinero
El daño que hace a la sociedad la prensa mentirosa es incalculable, hay que buscar la forma de regular los bulos, de lo contrario este tipo de cosas irán a más.
La libertad de prensa no debe de ser la libertad de manipular o mentir.
0 K 9
Kyoko #10 Kyoko
#3 Puedes poner un ejemplo de bulo publicado por La Stampa para que se merezcan "este tipo de cosas"?
Quizás no se sepa en Meneame, pero La Stampa esta considerado de centro izquierda, y de hecho, las oficinas estaban vacías porque la redacción estaba en huelga.
1 K 21
#8 Breogan_Urbano
NO ME LO CREO

Una turba de cientos de manifestantes se dedican a tirar papeles y cajas vacías por el suelo, sin tocar los escritorios sin y romper una sola pantalla, sin mover una silla de su sitio, sin llevarse nada,

Total de destrozos: 10 pintadas y una maceta en la entrada,

No me lo creo, lo han hecho ellos mismos,
0 K 6
alcama #5 alcama
TERRORISTAS
1 K -1
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
#5 hablas de Israel, verdad?
0 K 7

