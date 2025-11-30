Activistas propalestinos asaltan la redacción del diario italiano ‘La Stampa ’

Una turba de manifestantes en favor de Palestina asaltó y destrozó este viernes por la tarde el edificio de la redacción de La Stampa, un periódico de la ciudad de Turín, en Italia. Forzaron puertas, destrozaron oficinas y pintaron graffitis. Las pintadas que fueron esparciendo por las instalaciones tenían que ver con la labor periodística: “Periodista, te mato” o “La prensa es cómplice del genocidio”. Hasta con rima: “Periodista, terrorista, eres el próximo de la lista”. Por suerte no había nadie en las oficinas en ese momento.
| etiquetas: palestina , asalto , la stampa
Y no empecemos que si es sospechoso, es ataque de falsa bandera, etc.
¿Comerciar con nazis mientras cometen un genocidio es una de ellas?
¿Hacer propaganda de guerra para justificar o quitar importancia al asesinato deliberado de niños sería otra?
Deberias haber puesto """prensa""" (entre muchas comillas)
Pero también en contra de la violencia y de estos medios.
La libertad de prensa no debe de ser la libertad de manipular o mentir.
Quizás no se sepa en Meneame, pero La Stampa esta considerado de centro izquierda, y de hecho, las oficinas estaban vacías porque la redacción estaba en huelga.
Una turba de cientos de manifestantes se dedican a tirar papeles y cajas vacías por el suelo, sin tocar los escritorios sin y romper una sola pantalla, sin mover una silla de su sitio, sin llevarse nada,
Total de destrozos: 10 pintadas y una maceta en la entrada,
No me lo creo, lo han hecho ellos mismos,