Activistas piden que Japón acabe su guerra contra los Tsukinowaguna [ENG]

Se trata de una crisis sin precedentes que se ha cobrado ya la vida de 12 personas en el año 2025. Los activistas declaran que «Los osos no tienen la culpa de nada» y «La guerra es un error», exigiendo que las autoridades capturen a los ejemplares y trabajen para devolverlos a su hábitat natural. Mientras, el gobierno ha autorizado a la policía el uso de rifles y ha movilizado a las Fuerzas de Autodefensa (SDF) para contener la amenaza. La crítica hacia los activistas se resume en que estos viven en zonas acomodadas de Tokio.