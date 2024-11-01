Aceite de colza, e-fuels y otros 'milagros' del diésel: por qué ninguno va a evitar lo inevitable. Cada pocos meses aparece una nueva promesa para salvar el diésel: aceite de colza, e-fuels, hidrógeno… Todas prometen rescatar millones de vehículos. Ninguna lo está haciendo. La realidad es bastante menos espectacular de lo que se cuenta. l cultivo de colza es una de las grandes apuestas industriales para producir biocombustibles en Europa.Esta semana, varios medios europeos han recogido un nuevo "descubrimiento" de la Universidad RUDN que promete salvar a millones de coches diésel. Investigadores rusos han conseguido adaptar un motor diésel para funcionar con aceite de colza puro, con menos emisiones de partículas y rendimiento similar al gasóleo convencional.