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Aceite de colza, e-fuels y otros 'milagros' del diésel: por qué ninguno va a evitar lo inevitable

Aceite de colza, e-fuels y otros 'milagros' del diésel: por qué ninguno va a evitar lo inevitable

Aceite de colza, e-fuels y otros 'milagros' del diésel: por qué ninguno va a evitar lo inevitable. Cada pocos meses aparece una nueva promesa para salvar el diésel: aceite de colza, e-fuels, hidrógeno… Todas prometen rescatar millones de vehículos. Ninguna lo está haciendo. La realidad es bastante menos espectacular de lo que se cuenta. l cultivo de colza es una de las grandes apuestas industriales para producir biocombustibles en Europa.Esta semana, varios medios europeos han recogido un nuevo "descubrimiento" de la Universidad RUDN que promete salvar a millones de coches diésel. Investigadores rusos han conseguido adaptar un motor diésel para funcionar con aceite de colza puro, con menos emisiones de partículas y rendimiento similar al gasóleo convencional.

| etiquetas: nuevos , combustibles , diesel , no , evitan , inevitable
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5 comentarios
2 0 0 K 28 Motor
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
Fue un proyecto piloto de una planta que llego a desarrollar Repsol.

Era para #_1 que debe de ser uno de esos que ponen ignores preventivos cuando leen algo que no les gusta porque no recuerdo haber interactuado con el.
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Asimismov #3 Asimismov *
Tenemos que abandonar el fuego que robó Prometeo a los dioses para cederlo a los humanos.
Ya está bien ¡Basta de fuego!
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Variable #1 Variable
Recuerdo un invento español de producir Biodiésel con algas fotosintéticas en tubos de agua. Quedó en nada como todo.
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Ripio #4 Ripio
#1 Solo era un timo.
Un decorado para pillar pasta que se caía a trozos desde el primer día.
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#2 Sigo_intentandolo
Pues nada... vamos a usar tierras de cultivo para quemar elnproduxto.

Un plan sin fisuras...
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menéame