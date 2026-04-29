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Acciona pide la rescisión del contrato de la obra del puente del Quinto Centenario

La empresa Acciona ha pedido al Ministerio de Transportes la rescisión del contrato de la obra de ampliación del Puente del Centenario de Sevilla, uno de los proyectos de infraestructuras más importantes de Andalucía. La empresa pide unas cantidades por encima del contrato pactado a la administración central, que considera que no se ajustan a la envergadura del proyecto.

| etiquetas: sevilla , acciona , transportes , obra , puente centenario
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6 comentarios
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#2 Pixmac *
En los contratos públicos debería incluirse la cláusula "cara dura" para evitar que una empresa gane una obra y después pida un aumento de presupuesto. Una multa del 20% del contrato, así no se presentarán con un precio bajo para ganar el contrato y después pedir más. Hechos así eternizan las obras públicas.
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Cehona #3 Cehona
#2 Ahora con el caso Aldama, Acciona ve sus contratos más en ojo de todos y no tiene otra idea que pedir más caché.
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Kamillerix #4 Kamillerix
#2 Salvo que seas... Santiago Calatrava :troll:
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#5 ver98
Acciona consiguió la ampliación del canal de Panamá ofreciendo menor coste que sus rivales. Con la obra a medias pidieron al gobierno más dinero y les contestaron que ya no había más. Detuvieron la obra, recogieron el material y armaron las maletas. Finalmente el gobierno tuvo que buscar financiación extra. La obra se entregó con años de retraso y 2.500 millones en sobrecostes (más los intereses de la financiación).
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#6 SpeakerBR
Van a tardar más en cambiarle los tirantes que en construirlo. ¡Qué vergüenza que en España las obras se eternicen!
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menéame