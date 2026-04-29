Acciona pide la rescisión del contrato de la obra del puente del Quinto Centenario

La empresa Acciona ha pedido al Ministerio de Transportes la rescisión del contrato de la obra de ampliación del Puente del Centenario de Sevilla, uno de los proyectos de infraestructuras más importantes de Andalucía. La empresa pide unas cantidades por encima del contrato pactado a la administración central, que considera que no se ajustan a la envergadura del proyecto.