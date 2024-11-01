Una acción propalestina en el Teatro Real: "Mil millones para Palestina"

Varias personas se han levantado durante la primera hora de la celebración del Sorteo de la Lotería de Navidad en el Teatro Real para gritar: “¡Mil millones para Palestina!”. Se trata de un grupo de docentes vinculados al movimiento cívico Marea Palestina, que han repetido la frase varias veces para visibilizar la proposición no de ley registrada en el Congreso que plantea una medida solidaria para Gaza: destinar el beneficio íntegro del sorteo a las personas que viven en la Franja.