Una acción propalestina en el Teatro Real: "Mil millones para Palestina"

Varias personas se han levantado durante la primera hora de la celebración del Sorteo de la Lotería de Navidad en el Teatro Real para gritar: “¡Mil millones para Palestina!”. Se trata de un grupo de docentes vinculados al movimiento cívico Marea Palestina, que han repetido la frase varias veces para visibilizar la proposición no de ley registrada en el Congreso que plantea una medida solidaria para Gaza: destinar el beneficio íntegro del sorteo a las personas que viven en la Franja.
| etiquetas: sorteo , navidad , palestina
Que hasta que el último político sionista sea juzgado por los crímenes, y hasta que hayan pagado el último céntimo por la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales, nunca descansen.
Que la lucha no se olvide NUNCA.
Es que no se por qué pero se os olvida
Necesitan que Israel desaparezca de sus vidas y después ya podremos dedicarnos a reunir dinero para ayudarlos en la reconstrucción.
Y los alimentos y objetos de primera necesidad tampoco llegan porque Israel los destruye.
Entonces el dinero, en este momento, ¿para qué?
La gente sigue pensando que con dinero se soluciona todo.
Tened proles. Todavía nos falta para estar como los palestinos.