Acción de gracias es más barato este año… si comes menos [en]

Donal Trump fanfarronea en el 2025 Foro de Inversión Saudí, «Walmart anuncia que el precio de su comida estándar de Acción de gracias es un 25% menor que el año pasado». Los ciudadanos han visto al Partido Republicano arrebatarles millones de sus seguros de salud, privar de beneficios a niños y familias de bajo ingreso y al presidente y a los miembros de su gabinete enriquecerse e incurrir en corrupción descarada. El pueblo puede disfrutar hoy de esa cena marginalmente más barata y ahorrar los 15$ para pagar el seguro más caro en décadas.
| etiquetas: política estadounidense , trumpismo , ultraderecha , acción de gracias
Hace años que los boicoteo, bueno, nunca participe, si he ido a casa ajena por invitación y he comido y bebido de todo, pero yo no gastaría demás para estas fiestas.
Ya están a punto de empezar con la matraca de lo que hay que comprar para navidad, del precio de las gambas, los langostinos, etc. De la reportera paseándose por el mercado para que ver que "los precios han subido mucho" pero para dar el mismo mensaje que "hay que comprar igual" que estamos en Navidad. De los programas con reportajes de productos tradicionales elaborados con ingredientes naturales... Para tirar la tele a la basura y volver a la rutina de los lunes al sol.