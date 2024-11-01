Acción de gracias es más barato este año… si comes menos [en]

Donal Trump fanfarronea en el 2025 Foro de Inversión Saudí, «Walmart anuncia que el precio de su comida estándar de Acción de gracias es un 25% menor que el año pasado». Los ciudadanos han visto al Partido Republicano arrebatarles millones de sus seguros de salud, privar de beneficios a niños y familias de bajo ingreso y al presidente y a los miembros de su gabinete enriquecerse e incurrir en corrupción descarada. El pueblo puede disfrutar hoy de esa cena marginalmente más barata y ahorrar los 15$ para pagar el seguro más caro en décadas.