·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10433
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
7905
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
6414
clics
El accidente de tren de Adamuz en imágenes
7856
clics
Hay una Europa que se asfixia para pagar la vivienda y otra que vive tranquila. Y este mapa muestra las diferencias
5083
clics
Kim Novak en su apogeo: impresionantes fotos de los años 50 y 60
más votadas
407
Excavadoras israelíes comienzan a destruir el complejo de la ONU para refugiados palestinos
346
Aranceles de Trump: 96% del costo recae en los compradores estadounidenses según un estudio
412
La NFL multa a un jugador por pedir parar el genocidio en Gaza
437
Juan del Val le regala el Premio Planeta a Donald Trump
389
Investigadores chinos recuperan el 95% del litio de baterías usadas usando solo CO₂ y agua, sin químicos tóxicos ni calor
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
41
clics
Accidentes de tren en España: el choque de Adamuz, entre los más graves de la historia
El accidente en Adamuz, que se ha cobrado la vida de 41 personas, es el más reciente en la lista de accidentes ferroviales en el país. La mayor tragedia se produjo en 1944, con la muerte de cerca de 500 personas.
|
etiquetas
:
accidente
,
tren
2
1
0
K
34
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
34
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Cincocuatrotres
La verdad es que nuestro curriculum queda muy manchado, 2 accidentes con la alta velocidad parecen muchos
1
K
26
#2
Chiapela
#1
Cuántos accidentes son aceptables?
1
K
29
#7
Furiano.46
*
#2
cero
1
K
29
#3
Iori
#1
en.wikipedia.org/wiki/List_of_rail_accidents_in_Spain
Pues precisamente ya tenemos algo de experiencia en esto de los accidentes ferroviarios...
0
K
7
#4
jonolulu
#1
El de Angrois no fue de alta velocidad.
0
K
16
#5
Daniel2000
#4
Claro, fue un cercanías a 50km/h ...
0
K
15
#6
jonolulu
*
#5
No es un cercanías, pero tampoco (era) una línea de alta velocidad con sistemas de seguridad de alta velocidad.
La curva es de 80 y se circulaba con ASFA
0
K
16
#8
Cehona
#6
El tren de Alta Velocidad de Angrois, era un Alvia modelo Talgo-Bombardier serie 730
La velocidad máxima autorizada en su puesta en servicio fue de 250 km/h con alimentación a 25 kV, aunque en la LAV Orense-Santiago (actualmente en ancho ibérico) solo se homologó a 220 km/h
es.wikipedia.org/wiki/Serie_730_de_Renfe
0
K
14
#10
jonolulu
#8
El 730 puede circular por cualquier red, convencional o de alta velocidad, a 25KV AC o 3KV CC, o con generadores diésel embarcados
0
K
16
#16
Cehona
#10
Exacto, por tanto es un tren LAV versatil, pero de Alta Velocidad según las lineas donde se utilice.
0
K
14
#17
jonolulu
#16
Bueno, es tan absurdo como decir que ha habido un accidente de alta velocidad en un paso a nivel porque el tren puede ir por líneas de alta velocidad. Y los TGVs han tenido bastantes arrollamientos en PN...
0
K
16
#9
guillersk
#1
lo comparas con Japón y lloras
0
K
10
#11
Daniel2000
#9
España, 40 millones de usuarios para 4.000 km de Alta Velocidad.
Japón, 350 millones de usuarios para 3.000 km de Alta Velocidad.
Hice un viaje con la familia a Japón ... desde mi ciudad a Madrid en AVE. Bien, servicio normal, algo movido, un retraso, pero bien.
En dos semanas en Japón, compre los JRP (Japan Rail Pass), pase ilimitado y gratuito para extranjeros, para moverte por el país. Dos semanas toda la familia en el tren bala ... ni un solo retraso, mucho confort. Ni una pega.
Al volver a España, AVE de Madrid a casa ... ENTONCES nos dimos cuenta de que el AVE era un tren de tercera (salió puntual pero llegó retrasado), mucho tembleque, muchas vibraciones ...
0
K
15
#12
WcPC
*
#1
Perdona, este es el primer accidente con víctimas en alta velocidad, no el segundo.
Es una confusión muy lógica porque depende de donde mires puedes confundir la terminología...
Los norteamericanos llaman "High-speed" a trenes que no los usamos para "alta velocidad" y en Wikipedia se confunden a veces...
Por ejemplo, nombran como "high-speed a los Alvia porque, en teoría, pueden alcanzar más de 200km/h...
Por eso puedes ver que no son 2 accidentes, son muchos más,…
» ver todo el comentario
0
K
11
#14
Daniel2000
#12
El chiste del estadista ...
- Ahora que me ha echo la pregunta ... ¿qué contestación quiere que le de?
1
K
26
#15
WcPC
#14
Jajajaja.
Muy bueno.
0
K
11
#18
Daniel2000
#14
Echo ... sin "h" ... que analfabeto este Daniel2000
0
K
15
#13
Cehona
#1
Con la cantidad de trenes diarios del AVE que circulan (AVE, Ouigo y Iryo, asi como Alvia) son hasta pocos en estadística.
Es como decir que son muchos los accidentes de trafico en una autovía y no por eso la gente deja de viajar en carretera.
En el accidente ferroviario de Eschede, Alemania, de Alta Velocidad también, hubo 101 fallecidos.:
es.wikipedia.org/wiki/Accidente_ferroviario_de_Eschede
0
K
14
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pues precisamente ya tenemos algo de experiencia en esto de los accidentes ferroviarios...
La curva es de 80 y se circulaba con ASFA
La velocidad máxima autorizada en su puesta en servicio fue de 250 km/h con alimentación a 25 kV, aunque en la LAV Orense-Santiago (actualmente en ancho ibérico) solo se homologó a 220 km/h
es.wikipedia.org/wiki/Serie_730_de_Renfe
Japón, 350 millones de usuarios para 3.000 km de Alta Velocidad.
Hice un viaje con la familia a Japón ... desde mi ciudad a Madrid en AVE. Bien, servicio normal, algo movido, un retraso, pero bien.
En dos semanas en Japón, compre los JRP (Japan Rail Pass), pase ilimitado y gratuito para extranjeros, para moverte por el país. Dos semanas toda la familia en el tren bala ... ni un solo retraso, mucho confort. Ni una pega.
Al volver a España, AVE de Madrid a casa ... ENTONCES nos dimos cuenta de que el AVE era un tren de tercera (salió puntual pero llegó retrasado), mucho tembleque, muchas vibraciones ...
Es una confusión muy lógica porque depende de donde mires puedes confundir la terminología...
Los norteamericanos llaman "High-speed" a trenes que no los usamos para "alta velocidad" y en Wikipedia se confunden a veces...
Por ejemplo, nombran como "high-speed a los Alvia porque, en teoría, pueden alcanzar más de 200km/h...
Por eso puedes ver que no son 2 accidentes, son muchos más,… » ver todo el comentario
- Ahora que me ha echo la pregunta ... ¿qué contestación quiere que le de?
Muy bueno.
Es como decir que son muchos los accidentes de trafico en una autovía y no por eso la gente deja de viajar en carretera.
En el accidente ferroviario de Eschede, Alemania, de Alta Velocidad también, hubo 101 fallecidos.:
es.wikipedia.org/wiki/Accidente_ferroviario_de_Eschede