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Acarició un ciervo y terminó en la UCI donde nadie sabía qué le pasaba: "Con 25 años yo no quiero una vida así"

A pesar de haber identificado la patología, Cristina denuncia la falta de conocimiento especializado en España sobre el Lyme, lo que la ha obligado a buscar tratamiento avanzado primero en Japón, donde le confirmaron la patología, y por último en Alemania. La gravedad de sus síntomas ha persistido, llevándola a situaciones críticas recientemente: "Hace menos de 10 días yo estuve en urgencias por primera vez después de año y medio con desmayos, espasmos y síntomas neurológicos graves".

| etiquetas: enfermedades , enfermedad de lyme
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3 comentarios
3 1 0 K 42 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata *
El Lyme no lo transmite un ciervo. Empecemos por ahí POR DIOS. Porque vaya titular...

Y siempre que vayas al campo, sobre todo en EEUU, corres en parte ese riesgo. Y tampoco hay que recorrer medio mundo buscando diagnóstico y tratamiento, no es el caso habitual, esta habrá tenido mala suerte en ese proceso pero no pongamos al Lyme ahora como una infección extremadamente rara que requiere de la máxima tecnología diagnóstico-terapéutica y que nadie conoce.

Y el Lyme no es tan súbito. No es…   » ver todo el comentario
4 K 63
#2 amusgada *
´no sé si es por madrileñosidad o qué, pero joer, anda que no man mirao serologías para rickettsia y borrelia con febrículas prolongadas en Interna porque es de lo primero a descartar en cuanto sabes que hay exposición al aire libre/garrapatas. Puedo entender que su CAP no tenga puta idea del tipo de garrapatas que puede llevar un ciervo en Japón, si le hubiera dicho que había estado en tal sierra entre helechos se lo hubieran descartado. Y conozco unos cuantos agentes del medio natural con Lyme, no les hace falta ir a unidades "tropicales". No es que la serología sea precisamente cara o rara o desconocida...
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TripleXXX #3 TripleXXX
Joder si lo del Lyme y las garrapatas ya se estudiaba hasta en el instituto.
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menéame