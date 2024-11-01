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Se acabaron los "daños colaterales" de Javier Tebas: el Congreso frena los bloqueos indiscriminados de IPs por parte de LaLiga

Se acabaron los "daños colaterales" de Javier Tebas: el Congreso frena los bloqueos indiscriminados de IPs por parte de LaLiga

Tras años de bloqueos masivos sin control, se impondrán límites para que el Internet español no se paralice cada jornada liguera

| etiquetas: tebasligafutbolinternet
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6 comentarios
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alfema #6 alfema
Veremos cuando salga en el BOE. De todas formas buena noticia para los usuarios. ¡Jódete Tebas!.
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Pertinax #4 Pertinax *
¡La Razón va a hacer portada en Menéame! :troll:
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vertedero_de_rojos #2 vertedero_de_rojos
Ahora espero que al cocainomano esté cloudflare le meta tal pollazo que le crezca el pelo
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javibaz #1 javibaz
Ya era hora.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
veis zanganos? no era tan dificil
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menéame