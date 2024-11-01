Se acabaron los "daños colaterales" de Javier Tebas: el Congreso frena los bloqueos indiscriminados de IPs por parte de LaLiga

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ghazghkull
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#6
alfema
Veremos cuando salga en el BOE. De todas formas buena noticia para los usuarios. ¡Jódete Tebas!.
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Pertinax
*
¡La Razón va a hacer portada en Menéame!
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#2
vertedero_de_rojos
Ahora espero que al cocainomano esté cloudflare le meta tal pollazo que le crezca el pelo
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javibaz
Ya era hora.
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#3
CharlesBrowson
veis zanganos? no era tan dificil
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