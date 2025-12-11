Absuelven a un joven de 19 años de abusar de una menor de 12 por la ‘cláusula Romeo y Julieta’

-El Tribunal Supremo considera que tenía un grado de inmadurez que le acercaba en edad a la supuesta víctima Mantuvieron relaciones sexuales de forma consentida durante una temporada. Él tenía 19 años. Ella, 12 años y 10 meses cuando empezaron y 13 años y 3 meses cuando lo dejaron. El joven fue acusado de abusos sexuales sobre la menor al estar a todas luces por debajo de la edad mínima del consentimiento, que desde 2015 se fijó en 16 años (antes estaba en 14 años).