Absuelven a un joven de 19 años de abusar de una menor de 12 por la ‘cláusula Romeo y Julieta’

-El Tribunal Supremo considera que tenía un grado de inmadurez que le acercaba en edad a la supuesta víctima Mantuvieron relaciones sexuales de forma consentida durante una temporada. Él tenía 19 años. Ella, 12 años y 10 meses cuando empezaron y 13 años y 3 meses cuando lo dejaron. El joven fue acusado de abusos sexuales sobre la menor al estar a todas luces por debajo de la edad mínima del consentimiento, que desde 2015 se fijó en 16 años (antes estaba en 14 años).
No sé por qué me da a mí que este chaval inmaduro era de buena familia y no un gitanillo.
De base cualquier relación mantenida con un menor de 16 años es delito y de ahí ya agravantes, eximentes y toda la parafernalia jurídica que te puedas o no imaginar.
Si no te gusta el resultado del juicio puedes por ejemplo ir con una pancarta a la puerta del juzgado y hacer huelga de hambre.
Ya te muy aseguro que con estos temas los juzgados no juegan y tienen el listón muy definido, así que si el caso es el que es, por algo es y no cabe echar mierda al joven por que a ti te venga en gana...
Pero lo que me he quedado con curiosidad de saber, pura curiosidad por puro morbo es, se pasan 6 meses juntos, dicen que la relación ha sido consentida (en el sentido coloquial de la palabra no en sentido legal), quién denuncio? La madre que se enteró de lo que había pasado? La propia niña?
Les ha faltado decir que era una lagarta que se aprovechó del pobre chiquillo
Eso no te lo firman en el año 1970.
P.D: Dicho en lenguaje culto "De hecho, en el momento en que ocurrieron los hechos, el joven se hallaba en tratamiento psicológico por este motivo, lo que reducía considerablemente sus facultades intelectivas y volitivas. Para la Sala, este perfil «le aproximó en grado de desarrollo y madurez a Aurora», sobre todo teniendo en cuenta que ella, por el contrario, mostraba un «desarrollo y madurez mayor que otras menores de su edad».