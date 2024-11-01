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¿La abstinencia de Cuaresma impulsó el descubrimiento de América?

El bacalao fue un recurso estratégico en la Europa católica. El calendario litúrgico imponía abstinencia de carne hasta 165 días al año. Había que alimentar a un continente casi la mitad del año sin carne. El bacalao seco, barato, duradero y fácil de transportar, resolvía ese problema. Bristol era en el siglo XV el principal puerto inglés para el comercio de bacalao islandés. Pero a partir de 1475, Noruega prohibió el acceso a barcos ingleses. Los mercaderes de Bristol empezaron a buscar alternativas en el Atlántico.

| etiquetas: cuaresma , abstinencia , américa , descubrimiento , bristol
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7 comentarios
1 0 0 K 13 cultura
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Y la comida inglesa y la belleza de sus mujeres hizo de los ingleses los mejores navegantes del mundo. xD
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ombresaco #5 ombresaco
#2 La nececesidad es la madre de la invención, o algo así era el refrán
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devilinside #7 devilinside
#2 No te olvides de su clima inmejorable
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Algo tendrá que ver la abstinencia en que te parezca buena idea meterte en un sitio más o menos pequeño durante meses rodeado de maromos bronceados en un viaje a un sitio que no se sabe si es posible siquiera.
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devilinside #6 devilinside
#1 Tal y como lo describes, me están entrando ganas de embarcarme hasta a mí
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ombresaco #3 ombresaco
Quitar la carne pero permitir el pescado siempre me ha parecido hacerse trampas al solitario
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LisaPotter #4 LisaPotter
#3 ¿Y pagar una bula para poder comer carne? Es de hipócritas, caraduras y fariseos.
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menéame