¿La abstinencia de Cuaresma impulsó el descubrimiento de América?

El bacalao fue un recurso estratégico en la Europa católica. El calendario litúrgico imponía abstinencia de carne hasta 165 días al año. Había que alimentar a un continente casi la mitad del año sin carne. El bacalao seco, barato, duradero y fácil de transportar, resolvía ese problema. Bristol era en el siglo XV el principal puerto inglés para el comercio de bacalao islandés. Pero a partir de 1475, Noruega prohibió el acceso a barcos ingleses. Los mercaderes de Bristol empezaron a buscar alternativas en el Atlántico.