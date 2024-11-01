·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5707
clics
El modelo europeo eleva el riesgo: el río atmosférico del martes será de gran magnitud; predicción para España
4922
clics
Evolución mensual del volumen de nuevas preguntas en StackOverflow
4677
clics
La imagen que resume una era: millones de libros en un almacén esperando a ser destruidos tras entrenar a una IA
3726
clics
Andalucía será zona de lluvias tras la rotura del vórtice polar
3626
clics
La dictadura en casa
más votadas
465
76.475 valencianos esperaban una vivienda protegida mientras cargos del PP se repartieron las VPO de Alicante
621
Miguel Ángel Rodríguez trató de persuadir por carta a víctimas de las residencias de que la culpa era de Sánchez
303
David Martín, un ganadero contra la demagogia en el debate del lobo
342
"¿Sabes dónde vivimos? Esto es España": el escándalo de las VPO de Alicante resume todos los males de la vivienda
348
Rufián iniciará “gira” con líderes de la izquierda
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
10
clics
Si la abstención se dispara en Aragón y llega al 45 %: ¿a quién beneficia más?
Tradicionalmente, los partidos de izquierda —y especialmente aquellos con votantes más jóvenes o menos politizados— son más sensibles a las variaciones en la participación...
|
etiquetas
:
elecciones
,
aragón
1
0
0
K
11
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
11
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Chuache_cientifico
Mucho discurso anti abstencionista, que muy bien, pero para cuándo ofrecer un proyecto político que de verdad se enfoque en las necesidades de las personas de a pie y se deje de chorradas.
4
K
49
#1
YSiguesLeyendo
... Cuando la abstención aumenta, el PSOE y el resto del bloque progresista suelen perder peso relativo, ya que parte de su electorado moderado es también el más proclive a no acudir a votar en contextos de desencanto o cansancio político...
1
K
21
#3
Asimismov
La abstención con gusto no pica. Oye, que disfruten lo abstenido y con su pan se lo coman.
0
K
12
#4
tierramar
Por eso mismo, antes que voto nulo, abstención o votar en blanco sin mas, conviene votar la
papeleta Escaños en Blanco
: los escaños quedan en blanco, no son ocupados por los ganadores en este caso PP.VOX
0
K
11
#5
cosmonauta
#4
El voto que hace feliz a todo enemigo de la democracia.
Vete al bar si no te interesa pero no des por el culo votando idioteces
0
K
14
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Vete al bar si no te interesa pero no des por el culo votando idioteces