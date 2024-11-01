edición general
Si la abstención se dispara en Aragón y llega al 45 %: ¿a quién beneficia más?

Tradicionalmente, los partidos de izquierda —y especialmente aquellos con votantes más jóvenes o menos politizados— son más sensibles a las variaciones en la participación...

5 comentarios
#2 Chuache_cientifico
Mucho discurso anti abstencionista, que muy bien, pero para cuándo ofrecer un proyecto político que de verdad se enfoque en las necesidades de las personas de a pie y se deje de chorradas.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Cuando la abstención aumenta, el PSOE y el resto del bloque progresista suelen perder peso relativo, ya que parte de su electorado moderado es también el más proclive a no acudir a votar en contextos de desencanto o cansancio político...
Asimismov #3 Asimismov
La abstención con gusto no pica. Oye, que disfruten lo abstenido y con su pan se lo coman.
#4 tierramar
Por eso mismo, antes que voto nulo, abstención o votar en blanco sin mas, conviene votar la papeleta Escaños en Blanco: los escaños quedan en blanco, no son ocupados por los ganadores en este caso PP.VOX
cosmonauta #5 cosmonauta
#4 El voto que hace feliz a todo enemigo de la democracia.

Vete al bar si no te interesa pero no des por el culo votando idioteces
