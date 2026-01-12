El ábside de la iglesia mudéjar de Muriel de Zapardiel se derrumba por causas aún desconocidas

Muriel de ZapardielLa localidad de Muriel de Zapardiel ha registrado este lunes el derrumbamiento del ábside de su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, también conocida por "Nuestra Señora del Castillo". El templo, construido entre los siglos XI y XIII, con estilo románico-mudéjar, es una de las joyas de la localidad, catalogado como BIC desde 1984, y, por el momento, se desconocen las causas del colapso.