El ábside de la iglesia mudéjar de Muriel de Zapardiel se derrumba por causas aún desconocidas

El ábside de la iglesia mudéjar de Muriel de Zapardiel se derrumba por causas aún desconocidas

Muriel de ZapardielLa localidad de Muriel de Zapardiel ha registrado este lunes el derrumbamiento del ábside de su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, también conocida por "Nuestra Señora del Castillo". El templo, construido entre los siglos XI y XIII, con estilo románico-mudéjar, es una de las joyas de la localidad, catalogado como BIC desde 1984, y, por el momento, se desconocen las causas del colapso.

#2 NeuronaSur *
Pues ya son tres los desconocidos, el ábside, el pueblo y las causas
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Falta de mantenimiento y los años que tenia.
#1 Daniel2000
Mientras tanto …

www.vozpopuli.com/espana/la-junta-de-castilla-y-leon-paga-605000-euros


605.000€ a Calleja por el Dakar.
#10 Hipot
#1 luego pagamos las reparaciones de iglesias que pertenecen a una empresa privada que las monetiza.
calde #3 calde
LA VOLUNTAD DEL SEÑOL!

No le lleveis la contraria, pecadores!
sotillo #9 sotillo
#3 Ha sido un fiel de Vox que ha pedido una señal a dios
estemenda #4 estemenda
Eso ha sido la pila. La pila de años.
Battlestar #7 Battlestar
Sin entender mucho, digo yo que habrá sido de vieja.
Spirito #6 Spirito *
... ¿Y?

Que la restaure la Iglesia, por ver primera.

Castillos... me interesan castillos.
#5 Tiranoc
Por causas desconocidas no, por la gracia de Dios, si no saben eso es que no frecuentaban la misa de los domingos.
