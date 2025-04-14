·
Abril 2025: Inversores estadounidenses proponen construir un centro tecnológico denominado «ciudad libre» en Groenlandia
Empresarios tecnológicos estadounidenses han iniciado conversaciones con funcionarios para establecer ciudades libres orientadas a la investigación tecnológica en la isla de Groenlandia. [eng]
etiquetas
groenlandia
estados unidos
tecnología
#2
concentrado
Ciudades libres con habitantes esclavos, un mundo cada vez más distópico
#1
NPCMeneaMePersigue
Por una parte con lo de groenlandia obligan a Europa a rearmarse, con el rearme recortamos estado de bienestar que se quedan las empresas estadounidenses y por la otra parte tienen tierras raras, paso maritimo, hub tecnologico, centros de datos que "no molestan a los vecinos" pero destruyen el clima...
#3
Un_señor_de_Cuenca
Ciudad libre significa "ciudad libre de leyes".
