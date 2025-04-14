edición general
Abril 2025: Inversores estadounidenses proponen construir un centro tecnológico denominado «ciudad libre» en Groenlandia

Empresarios tecnológicos estadounidenses han iniciado conversaciones con funcionarios para establecer ciudades libres orientadas a la investigación tecnológica en la isla de Groenlandia. [eng]

3 comentarios
Ciudades libres con habitantes esclavos, un mundo cada vez más distópico
Por una parte con lo de groenlandia obligan a Europa a rearmarse, con el rearme recortamos estado de bienestar que se quedan las empresas estadounidenses y por la otra parte tienen tierras raras, paso maritimo, hub tecnologico, centros de datos que "no molestan a los vecinos" pero destruyen el clima...
Ciudad libre significa "ciudad libre de leyes".
