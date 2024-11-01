edición general
17 meneos
83 clics
Abren al público el pasadizo secreto del Coliseo usado por el polémico emperador romano Cómodo

Abren al público el pasadizo secreto del Coliseo usado por el polémico emperador romano Cómodo

Por primera vez, tras casi 2.000 años cerrado al público, el majestuoso Coliseo romano permite ahora que los visitantes recorran un corredor imperial hasta hoy oculto. Muy pocos sabían que, bajo la arena, existía un pasadizo secreto diseñado especialmente para que el mismísimo César pudiera entrar y salir sin ser visto. Emperadores como el excéntrico Cómodo se desplazaban sin ser vistos por el anfiteatro. El pasadizo ha sido bautizado como Pasaje Cómodo, en honor a este emperador romano que gobernó entre los años 180 y 192 d.C y que luchó...

| etiquetas: pasadizo secreto , emperador , romano , cómodo , coliseo , roma
15 2 0 K 321 cultura
5 comentarios
15 2 0 K 321 cultura
woody_alien #2 woody_alien
Iba comodísimo por su pasadizo.
1 K 25
obmultimedia #5 obmultimedia
#2 xD xD xD xD xD xD xD
Hola buenos dias, esta Cómodo?
-No, Estoy incomodin.


venga , ya me voy
0 K 11
#3 concentrado
Lo de "polémico emperador" suena cachondo :-D
0 K 16
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
vaya pijín vaguete, el Joaquin Phoenix :troll:
0 K 11
placeres #4 placeres
“Para sentirse como un emperador”
Si, caminar por un tubo oscuro porque no puedes garantizar tu seguridad ante un posible atentado, seguro que es la imagen que tiene todo el mundo de un emperador romano.
0 K 10

menéame