Para abordar la escasez de trabajadores, Portugal está abriendo puestos de trabajo en remoto con salarios superiores a 1.700 €, lo que permite a los empleados trabajar desde su casa en Brasil [EN]

Portugal ampliará las oportunidades de teletrabajo en 2025/2026 para profesionales de habla portuguesa, permitiéndoles trabajar remotamente desde Brasil. Para muchos brasileños, especialmente aquellos que hablan portugués e inglés o español con fluidez, los puestos de trabajo desde casa en Portugal representan una oportunidad: una puerta de entrada al mercado europeo con la ventaja de poder cobrar el salario en euros y adquirir experiencia internacional, ya sea mientras aún viven en Brasil o en una futura transición para vivir en Portugal.