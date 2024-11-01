edición general
4 meneos
82 clics
Abono único de transportes en España: qué es

Abono único de transportes en España: qué es

El Gobierno anunció en diciembre de 2025 la puesta en marcha de un nuevo abono único de transporte para 2026. No es el primer abono que se pone a disposición de los usuarios. Por eso, en este post se responde a las preguntas frecuentes sobre el abono transporte único de España: qué es, cuánto cuesta, cuándo entra en vigor y todos los trenes y autobuses beneficiados. Un repaso sobre otros tipos de abono transporte público vigente desde 2026.

| etiquetas: abonos , transporte , españa , precios , economía , sociedad
4 0 0 K 43 actualidad
11 comentarios
4 0 0 K 43 actualidad
ACEC #4 ACEC *
Alemania, 63.000€ de salario medio. Abono por 58€
España, 32.000€ de salario medio. Abono por 60€

Stupendo...

PD. Diría quel el abono mensual que cubre toda la provincia es más barato que eso, tanto en Madrid como en Barcelona. Es una medida cosmética sin utilidad real salvo excepciones
3 K 48
Kasterot #6 Kasterot
#4 salario medio 32000. Salario más común entre 23000 y 26000.
0 K 15
ACEC #7 ACEC *
#6 lo ideal sería comparar datos de salario mediano, no los he encontrado para alemania. Aun así, se entiende mi argumemto, creo.

PD2. no, no es mas barato el abono mas caro actual, pero no es mucho más caro. solo va a beneficiar a gente que viva a casi 100km de la capital y lo use a diario o a comerciales que viajen a diario por varias provincias, que no usen coche. 4 gatos
0 K 11
DeepBlue #11 DeepBlue
#4 #6 Por dejar el dato de los sueldos brutos en Alemania (2024):
Medio: 50.250 €
Mediano: 43.750 €

www.finanz.de/gehalt/
0 K 10
security_incident #9 security_incident
#4 También tienes que contar que Alemania tiene 375000 km cuadrados y España más de medio millón y tb la tipología de viaje.
1 K 27
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#4 Sabes quien paga esos abonos que cubren las provincias.
0 K 20
Kasterot #3 Kasterot *
En Alemania tenían (no se si sigue) el deutschland ticket.
Por 50€ tenías un montón de opciones (quitando ciertos servicios de alta velocidad, o sistemas pequeños de transporte).
Pero en Alemania lo del tren es otro nivel , llega a muchos sitios. Aquí en España con la red que tenemos y las frecuencias que se ofrecen no se cómo de rentable sera
0 K 15
Cehona #1 Cehona
Viendo que el esfuerzo económico es grande, yo lo retiraba.
Viendo que la ciudadanía prefiere las "gestiones" del PP.
0 K 13
makinavaja #8 makinavaja *
Yo sigo esperando un bono que no sea exclusivo para los que viven en ciudades o en su entorno... la España rural y vaciada también tiene los mismos derechos, pero normalmente no hay ni trenes ni metros ni cercanías, como mucho alguna línea de autobús cara y poco frecuente.
0 K 11
Lamantua #5 Lamantua
Estoy esperando el vídeo del presidente viajando por el pais con ese abono. :troll:
0 K 9
Enero2025 #2 Enero2025
La pregunta es… ¿responderán este gesto con votos para el PSOE?
0 K 7

menéame