Abono único de transportes en España: qué es

El Gobierno anunció en diciembre de 2025 la puesta en marcha de un nuevo abono único de transporte para 2026. No es el primer abono que se pone a disposición de los usuarios. Por eso, en este post se responde a las preguntas frecuentes sobre el abono transporte único de España: qué es, cuánto cuesta, cuándo entra en vigor y todos los trenes y autobuses beneficiados. Un repaso sobre otros tipos de abono transporte público vigente desde 2026.