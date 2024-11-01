Abono único de transportes en España: qué es

El Gobierno anunció en diciembre de 2025 la puesta en marcha de un nuevo abono único de transporte para 2026. No es el primer abono que se pone a disposición de los usuarios. Por eso, en este post se responde a las preguntas frecuentes sobre el abono transporte único de España: qué es, cuánto cuesta, cuándo entra en vigor y todos los trenes y autobuses beneficiados. Un repaso sobre otros tipos de abono transporte público vigente desde 2026.
España, 32.000€ de salario medio. Abono por 60€
Stupendo...
PD. Diría quel el abono mensual que cubre toda la provincia es más barato que eso, tanto en Madrid como en Barcelona. Es una medida cosmética sin utilidad real salvo excepciones
PD2. no, no es mas barato el abono mas caro actual, pero no es mucho más caro. solo va a beneficiar a gente que viva a casi 100km de la capital y lo use a diario o a comerciales que viajen a diario por varias provincias, que no usen coche. 4 gatos
Medio: 50.250 €
Mediano: 43.750 €
www.finanz.de/gehalt/
Por 50€ tenías un montón de opciones (quitando ciertos servicios de alta velocidad, o sistemas pequeños de transporte).
Pero en Alemania lo del tren es otro nivel , llega a muchos sitios. Aquí en España con la red que tenemos y las frecuencias que se ofrecen no se cómo de rentable sera
Viendo que la ciudadanía prefiere las "gestiones" del PP.