Abolir el periodismo porno

Uno de los preceptos éticos básicos del periodismo es no aumentar el dolor de las víctimas. Quiere decir esto, que cuando informamos de hechos altamente violentos, dolorosos y traumatizantes, hemos de hacerlo con la máxima sensibilidad y empatía, sabiendo que probablemente lo leerán ellas o sus familiares, y que lo que escribamos quedará colgado y será comentado y compartido en este mundo virtual para el resto de la existencia. Esto es especialmente relevante cuando se habla de violencia sexual contra las y los menores de edad

laruladelnorte
Francisco José Fajardo, un supuesto periodista que hace apenas unos días firmó un artículo en Canarias 7 en donde describía, con todo lujo de detalles, aberraciones a las que fueron sometidas menores vulnerables tuteladas por el gobierno de Canarias en el marco de la operación Íncubo. Obviamente, no voy a enlazar su artículo, pero estaría bien que el medio de comunicación al que me refiero sopesase darle una vuelta para dejar de revictimizar a unas niñas que merecen rehacer su vida.

De eso vive esa morralla,llamarlos periodistas es un insulto,de alimentar el morbo de ciertas personas que disfrutan imaginando,no el dolor de las víctimas,sino el placer de los abusadores.
CharlesBrowson
esto es como las qu intentan abolir la prepiputacion y dicen que hacerte un perfil en onlyfans en empoderamiento
desastrecolosal
No le falta razon, pero por otra parte que el publico conozca los detalles y tipos de abusos que sufrieron las menores en cierto modo puede ayudar a concienciar.

Que se pasa muy facilmente por alto una noticia de denuncia de una red de pederastas, si embargo si el lector sabe de las practicas, manipulaciones y abusos se conciencia y defenestra los culpables con mas interes.

Los articulos en cuestion, saquen sus propias conclusiones:

