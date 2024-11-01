Abolir el periodismo porno

Uno de los preceptos éticos básicos del periodismo es no aumentar el dolor de las víctimas. Quiere decir esto, que cuando informamos de hechos altamente violentos, dolorosos y traumatizantes, hemos de hacerlo con la máxima sensibilidad y empatía, sabiendo que probablemente lo leerán ellas o sus familiares, y que lo que escribamos quedará colgado y será comentado y compartido en este mundo virtual para el resto de la existencia. Esto es especialmente relevante cuando se habla de violencia sexual contra las y los menores de edad
| etiquetas: periodismo , ética
De eso vive esa morralla,llamarlos periodistas es un insulto,de alimentar el morbo de ciertas personas que disfrutan imaginando,no el dolor de las víctimas,sino el placer de los abusadores.
Que se pasa muy facilmente por alto una noticia de denuncia de una red de pederastas, si embargo si el lector sabe de las practicas, manipulaciones y abusos se conciencia y defenestra los culpables con mas interes.
Los articulos en cuestion, saquen sus propias conclusiones:
