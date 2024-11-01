edición general
Abogados Cristianos pide a la Academia de Cine sancionar a Silvia Abril o Inés Hernand por "burlas a la fe" en los Goya

Abogados Cristianos ha presentado una solicitud formal ante la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para que abra un procedimiento sancionador a la actriz Silvia Abril, la creadora de contenido Marina Rivers y la presentadora Inés Hernand por las declaraciones y comentarios realizados durante los Premios Goya 2026 que consideran "burlas a la fe".

9 comentarios
makinavaja #1 makinavaja
¿Alguna ley prohíbe burlarse de la fe? Pues anda que los católicos no tienen temas para que se burlen de ellos.... partiendo del embarazo de una cría por un palomo.... qué piel más fina tienen estos abogaduchos meapilas... :-D :-D :-D
2
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
#1 Pero es que ojo a lo que dijo, que no se puede tener la piel más fina:
Silvia Abril, afirmó que le "da pena" que los jóvenes "se agarren a la fe cristiana" y calificó a la Iglesia como "un chiringuito"
(si yo digo lo que pienso me piden condena a muerte)
6
#4 ASMoimes
#2 pues yo pienso que me pueden comer los huevos
2
#8 cybermouse
#2 Que se vayan a la mierda, la Apolonia y su..madre
0
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 partiendo del embarazo de una cría por un palomo

Fue un error de interpretación del texto, evidentemente fue un pichón.
5
rogerius #6 rogerius
#3 ¡Ay, pájaro, pájaro… cuán fino y sotil hila vuecencia! xD xD xD
2
#9 cybermouse
#3 Osea, una picha como un camión :-D
1
josde #7 josde
Abobados cristiano como siempre haciendo el bobo, es su destino y de cristianos poco mas bien serian abobados fachas,
0
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Estando en Ramadan prefirio jugar en modo easy :popcorn: a ver que resulta
0

