Abogados Cristianos pide a la Academia de Cine sancionar a Silvia Abril o Inés Hernand por "burlas a la fe" en los Goya

Abogados Cristianos ha presentado una solicitud formal ante la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para que abra un procedimiento sancionador a la actriz Silvia Abril, la creadora de contenido Marina Rivers y la presentadora Inés Hernand por las declaraciones y comentarios realizados durante los Premios Goya 2026 que consideran "burlas a la fe".
Silvia Abril, afirmó que le "da pena" que los jóvenes "se agarren a la fe cristiana" y calificó a la Iglesia como "un chiringuito"
(si yo digo lo que pienso me piden condena a muerte)
Fue un error de interpretación del texto, evidentemente fue un pichón.