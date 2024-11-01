Abogados Cristianos pide a la Academia de Cine sancionar a Silvia Abril o Inés Hernand por "burlas a la fe" en los Goya

Abogados Cristianos ha presentado una solicitud formal ante la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para que abra un procedimiento sancionador a la actriz Silvia Abril, la creadora de contenido Marina Rivers y la presentadora Inés Hernand por las declaraciones y comentarios realizados durante los Premios Goya 2026 que consideran "burlas a la fe".