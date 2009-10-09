"Si un abogado te promete que te sacará de prisión, miente"

Consejos de penalista, el artesano del derecho. El abogado Manel Mir y el magistrado Víctor Correas escriben en 'Defender: el abogado penalista y su oficio' un manual sobre los códigos que no se aprenden en la facultad y una reivindicación del derecho de defensa
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Extraído del manual de buenas practicas del PP.
www.lavanguardia.com/internacional/20091009/53800972165/comprometido-l
En tiempos de inteligencia artificial y populismo punitivo, Mir lamenta que se esté perdiendo “la parte más humana de la profesión”. “Los grandes
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