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"Si un abogado te promete que te sacará de prisión, miente"

"Si un abogado te promete que te sacará de prisión, miente"

Consejos de penalista, el artesano del derecho. El abogado Manel Mir y el magistrado Víctor Correas escriben en 'Defender: el abogado penalista y su oficio' un manual sobre los códigos que no se aprenden en la facultad y una reivindicación del derecho de defensa

| etiquetas: leyes , abogacía , derecho , cárcel , libros , cultura , ensayo
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5 comentarios
4 1 0 K 62 cultura
LoboAsustado #4 LoboAsustado
- ¿Para que pagar abogados si puedes comprar al juez?

Extraído del manual de buenas practicas del PP.
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tul #5 tul
hay que hacer como berlusconi que se gastaba el dinero en jueces en vez de en abogados xD
www.lavanguardia.com/internacional/20091009/53800972165/comprometido-l
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jonolulu #3 jonolulu
Dependerá de los comandos de mercenarios y helicópteros que pueda contratar, no?
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
“Cuando una defensa va contra el otro acusado, terminan perdiendo los dos. Es muy delicado”, asevera Mir, que advierte de que lo peor que puede hacer un abogado es jugar con la ilusión (o la desesperación) de un cliente. “Si un abogado te promete que te sacará de prisión preventiva en 15 días, miente. Asegurar resultados no es posible”, valora.

En tiempos de inteligencia artificial y populismo punitivo, Mir lamenta que se esté perdiendo “la parte más humana de la profesión”. “Los grandes

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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
pues más te miente a ti, picapleitos, tu defendido cada vez que entona "yo no he hecho nada". lo que pasa es que él está en su derecho, como acusado, de mentir
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menéame