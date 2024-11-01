Abogada Ruth Arroyo. Artimañas En Denuncias De Violencia De Género  

Abogada en ejercicio desde hace 20 años expecializada en la defensa del investigado de los procedimientos de violencia de genero. A veces hace de abogada de oficio. Cuenta su experiencia con los juzgados.
El problema para algunes es que en España abundan las parejas rotas con víctimas de este sinsentido, que aún se preguntan por qué triunfa la ultraderecha, que está capitalizando el rebufo una vez más.
Políticas de mierda, hay que decirlo.
Íbamos en la buena dirección en la sociedad, denunciando, señalando, condenando…
Hasta que llegaron ciertos (unos pocos, muy ruidosos) políticos, que quisieron sacar partido político, económico y personal de ello, y lo jodieron todo…
Y lo peor de todo, es que a día de hoy, están indefensas las mujeres en situaciones de violencias, y los hombres en situaciones de abuso
