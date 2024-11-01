edición general
Abogada Ruth Arroyo. Artimañas En Denuncias De Violencia De Género

Abogada Ruth Arroyo. Artimañas En Denuncias De Violencia De Género  

Abogada en ejercicio desde hace 20 años expecializada en la defensa del investigado de los procedimientos de violencia de genero. A veces hace de abogada de oficio. Cuenta su experiencia con los juzgados.

Pertinax #3 Pertinax *
Que algunas madres se aprovechan de la ley de forma falsaria no es de hoy, es que hoy lo tienen más fácil. Y flaco favor hacen a quienes denuncian de forma verídica.

El problema para algunes es que en España abundan las parejas rotas con víctimas de este sinsentido, que aún se preguntan por qué triunfa la ultraderecha, que está capitalizando el rebufo una vez más.

Políticas de mierda, hay que decirlo.
javierchiclana #6 javierchiclana
La noticia es que es que la legislación discriminatoria promueve injusticias de forma sistemática.
#1 Leon_Bocanegra
Está noche toca monotema
#7 WifredoIII_ElGayu *
Habíamos (estábamos casi) alcanzado la perspectiva y la madurez social como para reconocer las violencias domésticas.

Íbamos en la buena dirección en la sociedad, denunciando, señalando, condenando…

Hasta que llegaron ciertos (unos pocos, muy ruidosos) políticos, que quisieron sacar partido político, económico y personal de ello, y lo jodieron todo…

Y lo peor de todo, es que a día de hoy, están indefensas las mujeres en situaciones de violencias, y los hombres en situaciones de abuso
Bryson #5 Bryson
Sí hay gente que hace fraude de ley. ¿Cuál es la noticia? ¿Que en el mundo existe gente que miente?
#4 Mustela
#0 Por Favor Si Puedes Hacer Algo Con Las Mayúsculas O Díselo A Un @Admin, Gracias :..
