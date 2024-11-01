edición general
41 meneos
54 clics
La abogada del novio de Ayuso frivoliza con las muertes por el cribado del cáncer y las compara con las de las residencias de Madrid

La abogada del novio de Ayuso frivoliza con las muertes por el cribado del cáncer y las compara con las de las residencias de Madrid

"Montarán un jurado popular presidido por Martín Pallín e integrado por destacados activistas de izquierdas que concluirán que Moreno Bonilla es responsable de una cifra random de muertes por cáncer, Santaolalla subirá una foto con la camiseta a sus redes y a seguir agitando el muñeco"

| etiquetas: lupe sánchez , víctimas , cribado de cáncer , residencias
27 14 1 K 258 Justicia7291
9 comentarios
27 14 1 K 258 Justicia7291
pepel #3 pepel
Iba a comentar, pero me voy a vomitar.
6 K 100
#4 TOTEMICO
#3 vomita, que no quede nada del asco que dan esas declaraciones dentro de ti.
0 K 7
Chinchorro #6 Chinchorro
Pues ojalá esta señora, diosito no lo quiera, no sea una de las afectadas por un caso random de esos de cáncer que te tratan en la priviada a la alegre cifra de mil euros la sesioncilla de nada de quimioterapia.
Y mucho menos uno de esos cánceres random genéticos, cuyos tratamientos pueden ascender a varios cientos de miles de euros y de las cuales la privada no se hace cargo porque, ops, aquí hemos venido a ganar dinero, jaja.
Ni a ella ni a ningún familiar. Durante cero generaciones.
3 K 48
humono #8 humono
#6 No te rías del mal ajeno que el tuyo viene caminando Me lo has hecho recordar al leerte, es un dicho que escuché hace tiempo y que me consta se dice de otras formas en otros lugares.
1 K 22
Kasterot #1 Kasterot
Las moscas se sienten atraídas por la mierda.
Es más que evidente
2 K 38
#7 omega7767
#1 y a mucha gente les gusta las moscas con cuanta mas mierda mejor
0 K 11
Dene #5 Dene
Hay que pedir una nueva categoría de voto para esto: "VOMITIVO"
1 K 25
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Total se iban a morir igual
1 K 20
ansiet #9 ansiet
Me da la impresión que su cara está al nivel de sus declaraciones.
0 K 10

menéame