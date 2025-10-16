·
La Abogacía del Estado recurre la absolución de Ana Duato por fraude fiscal en el 'caso Nummaria'
Los servicios jurídicos del Estado subrayan que la Audiencia Nacional ha proyectado una "imagen de ingenuidad" de la actriz incompatible con las pruebas
ana duato
fraude fiscal
2 comentarios
actualidad
Lenari
Y es por este tipo de cosas que la "confesión de culpabilidad" muchas veces tienen muy poquita credibilidad. Arias llegó a un acuerdo, a condición de que la pena fuera lo bastante pequeña para no pisar cárcel.

Ana Duato ganó... y vuelta a recurrir. El caso empezó en el 2016, es decir, Ana Duato lleva
Ana Duato ganó... y vuelta a recurrir. El caso empezó en el 2016, es decir, Ana Duato lleva
9 años
de juicios en los que le piden pena de cárcel... y lo que le queda. Hacienda va a recurrir hasta el final, a fin de cuentas tiran con pólvora del rey.

Probablemente…
Probablemente…
» ver todo el comentario
alpoza
Relacionada:
www.meneame.net/story/audiencia-nacional-condena-imanol-arias-dos-anos
