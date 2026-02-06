edición general
Abengochea (Sumar) llama a la "movilización masiva" y a "votar con emoción" en el cierre de campaña

La candidata de IU-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha apelado, en el último día de campaña electoral para las elecciones del 8 de febrero, a la "movilización masiva de la clase trabajadora", insistiendo en que "nada está decidido": "Las urnas están vacías y las vamos a llenar con dignidad. Durante esta jornada de cierre, la coalición IU-Sumar ha recibido el apoyo de la senadora y diputada autonómica de Más Madrid Carla Antonelli, que ha pedido el voto para Marta Abengochea.

#1 Tensk
"Hay que votar con emoción, lo de la lógica y el raciocinio no va con nosotres"
6 K 61
Supercinexin #7 Supercinexin
#1 La lógica y el raciocinio es votar PP y Vox para que hagan catástrofes administrativas como las de Castilla y León o Andalucía, con desparrames de millones de euros de presupuesto sin usar en nada, veintipico empresas ocupándose de los incendios forestales para que al final se queme toda la comunidad o chorrocientos millones gastados en colaboraciones público-privadas con el cáncer de mama que terminan en nosecuantas mujeres con los pechos amputados o muertas.

Sin duda está la derecha como para reíros y hacer chistes de la izquierda y que si nosotres que si su puta madre. Pero bueno, en el fondo la Democracia es justa: los aragoneses tendrán exactamente aquello que los aragoneses voten.
4 K 58
#10 guillersk
#7 bien!! Ya hemos llegado a la fase de aceptación!! Felicidades!!

Y sin decir fascistas!! Todavía hay esperanza ;)
3 K 42
#14 Tensk
#7 Mira, no soy aragonés ni resido en Aragón, así que no soy de los que tiene la opción de votar este próximo domingo. Pero es irrelevante.

Lo que no me vas a decir tú, ni nadie, es si puedo poner a parir (mientras entre en lo razonable) a quien me dé la gana. Y quien llama a "votar con emoción" está poniéndolo en bandeja para criticarle. ¿Qué es eso de votar con emoción? No, las cosas se piensan y más cuando se trata de votar. Precisamente porque los del bando contrario, sin…   » ver todo el comentario
4 K 38
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
si, con emocion, a ver si votan con la emocion de verlos marchar lejos, que todo puede ser :popcorn:
5 K 57
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Las encuestas dicen otra cosa. Pero es que la gente vota mal pq son machistas.
4 K 44
taSanás #15 taSanás
#3 y fascistas
2 K 30
DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
#15 todo es eta
0 K 10
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
Nuestro pesebre está en juego.
2 K 33
Enero2025 #9 Enero2025
Autocrítica mis cojones.
2 K 30
#6 slender_1
Espero que sea fulminado al Frente Popular de Judea que tenéis ahí montado.
2 K 29
#12 guillersk
#6 Disidentes!!!
2 K 35
Kamillerix #2 Kamillerix
Pozí! :troll:
0 K 10
#8 endy
Votar con emoción ya se sabe lo que ha supuesto
0 K 7
#5 Comorr
Vamos que se puede
0 K 6

