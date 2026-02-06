Abengochea (Sumar) llama a la "movilización masiva" y a "votar con emoción" en el cierre de campaña

La candidata de IU-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha apelado, en el último día de campaña electoral para las elecciones del 8 de febrero, a la "movilización masiva de la clase trabajadora", insistiendo en que "nada está decidido": "Las urnas están vacías y las vamos a llenar con dignidad. Durante esta jornada de cierre, la coalición IU-Sumar ha recibido el apoyo de la senadora y diputada autonómica de Más Madrid Carla Antonelli, que ha pedido el voto para Marta Abengochea.