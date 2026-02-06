Abengochea (Sumar) llama a la "movilización masiva" y a "votar con emoción" en el cierre de campaña

La candidata de IU-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha apelado, en el último día de campaña electoral para las elecciones del 8 de febrero, a la "movilización masiva de la clase trabajadora", insistiendo en que "nada está decidido": "Las urnas están vacías y las vamos a llenar con dignidad. Durante esta jornada de cierre, la coalición IU-Sumar ha recibido el apoyo de la senadora y diputada autonómica de Más Madrid Carla Antonelli, que ha pedido el voto para Marta Abengochea.
| etiquetas: marta abengoechea , sumar , iu , aragón , elecciones
Sin duda está la derecha como para reíros y hacer chistes de la izquierda y que si nosotres que si su puta madre. Pero bueno, en el fondo la Democracia es justa: los aragoneses tendrán exactamente aquello que los aragoneses voten.
Y sin decir fascistas!! Todavía hay esperanza
Lo que no me vas a decir tú, ni nadie, es si puedo poner a parir (mientras entre en lo razonable) a quien me dé la gana. Y quien llama a "votar con emoción" está poniéndolo en bandeja para criticarle. ¿Qué es eso de votar con emoción? No, las cosas se piensan y más cuando se trata de votar. Precisamente porque los del bando contrario, sin… » ver todo el comentario
A ver emoción o feminismo