Abatido en Vallecas un presunto yihadista que intentó apuñalar a dos policías y varios viandantes

Un hombre resultó herido grave el sábado por los disparos de dos policías que iban a reducirle y a los que trató de apuñalar cuando acudieron a su domicilio en Puente de Vallecas en el que se encontraba, al ser alertados por el estado de agresividad en el que estaba, ha informado la Policía. Ha ocurrido en el número 69 de la calle Peña de Atalaya.