Abatido en Vallecas un presunto yihadista que intentó apuñalar a dos policías y varios viandantes

Un hombre resultó herido grave el sábado por los disparos de dos policías que iban a reducirle y a los que trató de apuñalar cuando acudieron a su domicilio en Puente de Vallecas en el que se encontraba, al ser alertados por el estado de agresividad en el que estaba, ha informado la Policía. Ha ocurrido en el número 69 de la calle Peña de Atalaya.

EpifaníaLópez
"No obstante, las fuentes policiales consultadas matizan que se están investigando todas las circunstancias de lo ocurrido en el barrio capitalino, por lo que advierten de que aún es pronto para sacar una conclusión sobre su motivación. Ha sido el hermano del herido quien ha dado la voz de alarma ante la agresividad que presentaba dentro de la casa de la familia"
StuartMcNight
#3 Anda, lee a #2 y vete a dar pena a otro hilo. Que este comentario no lo cobras.
Pertinax
#7 Anda que no. Cuando es la pobreza añadida a brotes de zumbaos yihadistas se pagan doble.

Qué poco conoces el tarifario.

Qué poco conoces el tarifario.
Pertinax
Es la pobreza.
pepel
Esto es como el FGE, presunto...
Antipalancas21
En vallecas últimamente están en el candelero de la noticias.
DayOfTheTentacle
No le regalaron cosas.
DayOfTheTentacle
"recitando versos del Corán"

Que podría ser... Pero sin conocer el corán y/o el idioma.... Podría ser el coran,la biblia, el señor de los anillos, la lista de la compra.....
EpifaníaLópez
#4 Total. Parece más un brote que otra cosa.
DayOfTheTentacle
#5 no... Es hombre...
Pepepistolas
Que pena de mala punteria , ahora hay que pagarle la estancia en el hospital.
Chepacoleta
Comienza la temporada de casos aislados. A disfrutar de lo votado
