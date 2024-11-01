edición general
Abascal vuelve a defender a Mazón y dice que Feijóo lo usa como “un chivo expiatorio que da oxígeno a Sánchez”

Es la tónica de los últimos días, nadie defiende con tanto ardor a Carlos Mazón como Santiago Abascal. El líder de la formación de extrema derecha Vox, en un acto preelectoral en Plasencia, ha dicho que Mazón le llamó esta mañana para comunicarle la decisión que había tomado. Mazón hoy ha anunciado que abandona el gobierno valenciano, pero en realidad se mantendrá como presidente en funciones hasta que el PP y Vox encuentren un sucesor de consenso entre quienes se sientan en las Corts

thorpedo #1 thorpedo
Fachascal está defendiendo su cuenta corriente. O alguien se cree que no están trincando por su apoyo a Mazon y por ende al PP
johel #3 johel
#1 La jugada es dejar en ridiculo a Frijolito, lo cual se consigue simplemente sentandose a esperar, y cuando pida un presidente nuevo Pagascal diga que convoque elecciones o ponga un presidente de vox.
#2 Suleiman
Menuda basura de infraser.
