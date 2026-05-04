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Abascal sigue los pasos de Trump: acusa a Sánchez de “querer robar las elecciones de 2027”

Abascal sigue los pasos de Trump: acusa a Sánchez de “querer robar las elecciones de 2027”

Vox eleva el tono y denuncia una supuesta manipulación del Estado, en una estrategia que recuerda a tácticas de deslegitimación electoral ya vistas en otros países ...

| etiquetas: vox , abascal , pedro sánchez , fascismo
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Para sorpresa de nadie, la IF lleva años usando esa misma táctica.

Copiaron hasta el Asalto al Ayuntamiento de Lorca ¿os acordáis?
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themarquesito #6 themarquesito
#1 Como vengo diciendo repetidamente: no tienen ni una idea propia.
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Kantinero #2 Kantinero
así es como se prepara un golpe de estado

Te acuso de algo que no ha ocurrido
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obmultimedia #3 obmultimedia
#2 Mas bien es un "te acuso de lo que yo pretendo hacer".
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oceanon3d #7 oceanon3d *
No pueden haber Trumps, ni Mileis, Abascales o Ayusos sin imbéciles detrás.
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#8 marcotolo
estos mentirosos solo engañan a imbeciles como ellos
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XtrMnIO #5 XtrMnIO
Más nos vale que estos ladrones no toquen poder, porque de lo que acusan es una declaración de intenciones...
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Herumel #4 Herumel
Una pregunta, que opina Abascal de Ceuta, Melilla y Las Islas Canarias?
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#9 Bravok1 *
Y tampoco me extrañaría que fuera loco por violar a niñas pequeñas y asesinarlas como su amo naranja, le encantaria ser como el.. ,igual que el retrasado mental de miley, escoria repugnante de mierda Fachascal.

Lameculos de pedofilos genocidas. Escoria humana.
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Metabarón #10 Metabarón
Santivago hasta para eso.
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#11 Cincocuatrotres
Si ves el video de la urna en el cuarto oscuro del congreso de hace 10 años del PSOE,
si oyes los razonamientos de Sanchez te mosqueas un poquito, no hay rasgo de moralidad en lo que dice, capaz de todo por el poder.
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menéame