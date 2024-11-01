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Abascal y las libertades

Abascal y las libertades

La visión de jrmora. ¿A quién obedece Vox, Santiago Abascal… las derechas españolas?

| etiquetas: santiago abascal , sionismo , quintacolumnismo , obediencia debida
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4 comentarios
8 2 0 K 109 actualidad
SMaSeR #1 SMaSeR
No hace falta leer nada, a genocidas y pedofilos.
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rogerius #2 rogerius *
#1 En efecto, es una ilustración. Ni siquiera hay que leer lo que dice el monigote. xD Señalar que el autor creó esta ilustración con ocasión de la prohibición por parte de "Israel" de que se oficiara la misa de Domingo de Ramos, viene hoy ferpectamente al caso ante el silencio de las derechas frente a las amenazas del Gobierno de "Israel" a España.
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#2 Ahí falta la plana entera del pepé, con aznar, ayuso y carapolla en primera fila.
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menéame