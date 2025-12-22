edición general
Abascal insiste en que si Guardiola quiere el apoyo de Vox, sus votos no pueden ser "invisibilizados"

Cree que Guardiola "no es felicitable" porque no ha conseguido el objetivo por el que convocó las elecciones. Ha resaltado que ahora le corresponde a Guardiola decidir con quién quiere pactar y ha señalado que tiene dos opciones más a hacerlo con Vox: con el PSOE de Gallardo o con "los comunistas" de Unidas por Extremadura

SeñorPresunciones
Pues igual no estaba tan equivocada la candidata de Podemos cuando decía que más que una victoria el PP tiene un buen marrón.

Spirito
#1 El marrón gordo gordo lo tenemos las buenas personas, los ciudadanos españoles si sigue en auge la extrema derecha.

Lyovin81
#2 Así es.

lonnegan
#2 No soy sospechoso de derechuzo pero empiezo a considerar la abstención de algunos diputados del Psoe para que Guardiola asuma el cargo sin deberle nada a VOX.

Mosquitón
Como diría M punto: "Una cosa es ser solidario y otra es ser solidario a cambio de nada".

cKr1
Esto está más visto que el tebeo.

Llegarán a un acuerdo maquillado y tan amigos. Dentro de un tiempo prudencial, cuando ya no esté tan reciente la convocatoria electoral, VOX apretará los puñitos por cualquier mierda suya, y vuelta a votar.

PP y VOX llevan la palabra inestabilidad escrita en la frente, y ya lo han demostrado en otras Comunidades.

txutxo
Para echarse a temblar si hay unos resultados similares en las Generales.


