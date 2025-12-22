Abascal insiste en que si Guardiola quiere el apoyo de Vox, sus votos no pueden ser "invisibilizados"

Cree que Guardiola "no es felicitable" porque no ha conseguido el objetivo por el que convocó las elecciones. Ha resaltado que ahora le corresponde a Guardiola decidir con quién quiere pactar y ha señalado que tiene dos opciones más a hacerlo con Vox: con el PSOE de Gallardo o con "los comunistas" de Unidas por Extremadura
Llegarán a un acuerdo maquillado y tan amigos. Dentro de un tiempo prudencial, cuando ya no esté tan reciente la convocatoria electoral, VOX apretará los puñitos por cualquier mierda suya, y vuelta a votar.
PP y VOX llevan la palabra inestabilidad escrita en la frente, y ya lo han demostrado en otras Comunidades.