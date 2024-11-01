·
14
meneos
21
clics
Abascal apoya al portavoz de Vox investigado por acoso sexual en Jávea (Alicante): “De ahí no te muevas”
Una asesora municipal pidió el cese de José Marcos Pons y renunció a su trabajo por el hostigamiento.
|
etiquetas
:
abascal
,
acoso
,
apolladura
,
jávea
,
vox
,
asesora
11
3
0
K
82
politica
8 comentarios
11
3
0
K
82
politica
#1
devilinside
De ahí no te muevas, que es mucho curro y cansa
3
K
59
#4
XtrMnIO
*
Este setenta machos, sin barba tiene una cara subnormal que no se aguanta...
1
K
22
#5
pepel
Debe ser su Epstein.
0
K
20
#7
Raúl_Rattlehead
La derecha siempre a favor de los violadores y los puteros.
1
K
17
#3
Imag0
Puto trozo de basura.
0
K
12
#2
DayOfTheTentacle
"El concejal de Vox insiste en que la víctima, que pidió que se le retirara de sus cargos porque no soportaba el hostigamiento, no le ha denunciado en el juzgado y que la formación archivó la investigación que empezó a instancias de la víctima."
" Pero Pons insiste en que el asunto no está en la Justicia. “Ya se le dijo entonces que podía acudir a la justicia ordinaria, y que yo sepa no lo ha hecho”
0
K
8
#6
Herrerii
A mi no sorprende nada de gente que defienden a un pedofilo.
0
K
8
#8
Eukherio
*
Abascal intenta cerrar filas mientras la misma resolución reconocía que el portavoz había llevado a cabo un comportamiento inapropiado. Pero Pons insiste en que el asunto no está en la Justicia. “Ya se le dijo entonces que podía acudir a la justicia ordinaria, y que yo sepa no lo ha hecho”, pronunció.
¿Cuál es el punto de la investigación interna si llegan a la conclusión de que el comportamiento del tío era inapropiado, y después la archivan, no le obligan a dimitir, y simplemente esperan a una denuncia en un juzgado? O sea, que lo investigaron para decirle a la tía que aunque tenga razón ellos no moverán un dedo.
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
