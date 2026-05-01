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"El abandono de todas las normas por parte de Netanyahu es la principal amenaza para la existencia de Israel", afirma el ex primer ministro Barak [Ita]

"El abandono de todas las normas por parte de Netanyahu es la principal amenaza para la existencia de Israel", afirma el ex primer ministro Barak [Ita]

A Netanyahu lo conoce bien, sin duda mejor que cualquier otro oponente del primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en la historia de Israel. La última derrota directa de Netanyahu en las elecciones fue en 1999. Y fue derrotado por el militar más condecorado de la historia de Israel: Ehud Barak. Lo hizo desafiando a "Bibi" en su propio terreno: el de la seguridad(..) Y hoy, para Barak, el primer "enemigo" de Israel es quien lo gobierna.

| etiquetas: ehud barak , israel , benjamín netanyahu , amenaza
9 2 0 K 127 actualidad
8 comentarios
9 2 0 K 127 actualidad
mmlv #3 mmlv *
Como sionista asqueroso que es, Barak no tiene ningún problema con el exterminio de los palestinos y los crímenes de guerra perpetrados cada día por su país, su preocupación es por la situación interna que les va a quedar en Israel.

"Hemos cruzado el punto de no retorno. Ningún tratamiento rutinario detendrá el colapso; solo las medidas de emergencia pueden hacerlo. Para contrarrestar a un gobierno irresponsable y peligroso que desafía la ley y actúa en contra de los intereses nacionales,…   » ver todo el comentario
3 K 61
rogerius #5 rogerius *
#3 Que llevan setenta años asesinando y robando al pueblo palestino. Que Barak quiera hablar ahora de democracia y se disfrace de ser humano es pura pose. Es el bipartidismo a la sioniste. Él y Netanyahu son las dos caras de la misma moneda. Cualquier cosa por debajo de la disolución del Estado sionista es inaceptable para el mundo después de los crímenes cometidos contra la humanidad.
1 K 32
#8 casicasi
#3 mentando a Gandhi, Luther King... qué poca vergüenza...
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azathothruna #4 azathothruna
Este saco de mierda seguro tambien apoya el gran Israel
2 K 44
#1 pirat
No se puede dejar a esos monstruos caminar por nuestras calles entre nosotros como si nada.
Es una temeridad.
1 K 28
rogerius #2 rogerius
#1 Otra basura andante el Ehud Barak, otro sionista mentiroso que tuerce la realidad a su conveniencia. El tipo critica a Netanyahu porque no usa la misma marca de maquillaje que él pero son esencialmente la mismísima mierda.
5 K 89
Pertinax #6 Pertinax *
Israel no debería existir tal como la conocemos. Ellos mismos lo han dejado claro cristalino.
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#7 ces
Habeis leido una sola expresion que remotamente haga referencia al genocidio de Gaza, al robo y asesintato en Cisjordania, a la ignominia de sus soldados y sus prisiones? Yo solo he encontrado una referencia a que conquistar Libano no es realista, del resto nada; sí una indicación a que Israel ha obedecido algunas ordenes de USA: inadmisble . Lo unico que le preocupa es quitar de enmedio a Nethanyahu por ser demasiado burdo. Irrelevante, no nos ofrece nada al resto del mundo.
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menéame