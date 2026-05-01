"El abandono de todas las normas por parte de Netanyahu es la principal amenaza para la existencia de Israel", afirma el ex primer ministro Barak [Ita]

A Netanyahu lo conoce bien, sin duda mejor que cualquier otro oponente del primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en la historia de Israel. La última derrota directa de Netanyahu en las elecciones fue en 1999. Y fue derrotado por el militar más condecorado de la historia de Israel: Ehud Barak. Lo hizo desafiando a "Bibi" en su propio terreno: el de la seguridad(..) Y hoy, para Barak, el primer "enemigo" de Israel es quien lo gobierna.