“El 85% de las personas que nacen en la pobreza vivirán en ella toda su vida”

El 33,2% de los menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, de acuerdo con la tasa AROPE. Aunque el dato supone un ligero descenso, continúa siendo el más elevado entre todos los grupos de edad.
| etiquetas: pobreza , economía , condicones de vida
Y los niños pobres podrán cantar: ¡Qué bien, qué bien, hoy comemos con Isabel!
Ademas el termino pobreza es muy relativo. No es lo mismo ser pobre en el Congo que en Madrid...
Cuanto se necesita ganar para ser pobre en Madrid? Barcelona... Malaga...
Nacer rico tampoco te asegura ser rico toda tu vida... en fin, habra que ver el estudio para poder opinar