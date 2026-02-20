edición general
“El 85% de las personas que nacen en la pobreza vivirán en ella toda su vida”

El 33,2% de los menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, de acuerdo con la tasa AROPE. Aunque el dato supone un ligero descenso, continúa siendo el más elevado entre todos los grupos de edad.

Thornton #3 Thornton *
Menos mal que en breve gobernará la frutera de Cahamberí y solucionará estos problemas avanzando en la privatización de la sanidad y de la educación, rebajando los impuestos a los ricos y a las grandes empresas y aumentando las subvenciones para la tauromaquia.

Y los niños pobres podrán cantar: ¡Qué bien, qué bien, hoy comemos con Isabel!
Sinfonico #6 Sinfonico
Eso es porque no se han esforzado lo suficiente en nacer en una familia rica
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
boosterfelix te llaman xD
#2 Barriales
La meritocracia son los padres. Que no os engañen.
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
Ojalá tengamos pronto un gobierno progresista laico republicano de coalición de izquierdas y acabe con este problema y nos haga a todos ricos.
kastanedowski #4 kastanedowski
Dificil creer cuando no dejan las fuentes... una fundacion no me dice mucho...
Dragstat #5 Dragstat
#4 parece que hasta se quedan cortos, ahora mismo incluso los que no nacen en la pobreza pueden caer en ella fácilmente si su familia no dispone de vivienda para ellos.
kastanedowski #7 kastanedowski
#5 Lo que quisiera revisar es de que zona o pais hablan, o si hablan de migrantes....

Ademas el termino pobreza es muy relativo. No es lo mismo ser pobre en el Congo que en Madrid...

Cuanto se necesita ganar para ser pobre en Madrid? Barcelona... Malaga...

Nacer rico tampoco te asegura ser rico toda tu vida... en fin, habra que ver el estudio para poder opinar
