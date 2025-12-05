edición general
4 meneos
10 clics
75 aniversario del nacimiento de un genio: Camarón de la Isla, una voz única que se apagó demasiado pronto

75 aniversario del nacimiento de un genio: Camarón de la Isla, una voz única que se apagó demasiado pronto

Un genio universal español y andaluz como Camarón de la Isla hubiera cumplido 75 años este 5 de diciembre de 2025. Aunque se fue demasiado pronto. Una voz jonda único, un primer espada del flamenco y una de las cinco Llaves de Oro del Cante que se han otorgado, en su caso póstuma, ya que falleció en 1992 y la Junta de Andalucía decidió ocho más años tardes cumplir con el legado del que para muchos aficionados por todo el mundo consideran el número uno de la historia universal flamenca.

| etiquetas: camarón , 75 aniversario , nacimiento , leyenda , flamenco , año camarón
4 0 0 K 62 ocio
2 comentarios
4 0 0 K 62 ocio

menéame