75 aniversario del nacimiento de un genio: Camarón de la Isla, una voz única que se apagó demasiado pronto

Un genio universal español y andaluz como Camarón de la Isla hubiera cumplido 75 años este 5 de diciembre de 2025. Aunque se fue demasiado pronto. Una voz jonda único, un primer espada del flamenco y una de las cinco Llaves de Oro del Cante que se han otorgado, en su caso póstuma, ya que falleció en 1992 y la Junta de Andalucía decidió ocho más años tardes cumplir con el legado del que para muchos aficionados por todo el mundo consideran el número uno de la historia universal flamenca.