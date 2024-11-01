7 hábitos que parecen ecológicos pero no lo son  

¿Crees que tus hábitos ecológicos realmente ayudan al planeta o estás cayendo en la trampa del consumismo verde? Descubre los 7 hábitos ecológicos que en realidad no lo son y te están haciendo perder dinero y financiando el greenwashing.
| etiquetas: bio , eco , reciclaje
La primera; hacer un youtube para decir cualquier cosa.
Me ha parecido info de primera y bien explicada,... Con alguna cosita que ignoraba y dando buenos argumentos en general. Meneo
De sesgado no tiene nada, creo que no lo entendiste.
Este tipo ataca principalmente en este video al green washing, como amenaza al verdadero ecologismo, y lo hace a través de estudios científicos y su experiencia profesional.