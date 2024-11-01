edición general
3 meneos
108 clics

7 hábitos que parecen ecológicos pero no lo son  

¿Crees que tus hábitos ecológicos realmente ayudan al planeta o estás cayendo en la trampa del consumismo verde? Descubre los 7 hábitos ecológicos que en realidad no lo son y te están haciendo perder dinero y financiando el greenwashing.

| etiquetas: bio , eco , reciclaje
3 0 2 K 6 ciencia
9 comentarios
3 0 2 K 6 ciencia
asola33 #1 asola33
Podrían ser siete líneas de texto.
La primera; hacer un youtube para decir cualquier cosa.
7 K 84
Wachoski #2 Wachoski *
Joder Javier, hablas decente... Pero ponlo por escrito porfa,... y ya, como favor personal, eso de "quédate hasta el final porque el 5 te sorprenderá" crea urticaria
3 K 44
Wachoski #9 Wachoski
#2 nota: el video sorprendentemente me ha encantado,....

Me ha parecido info de primera y bien explicada,... Con alguna cosita que ignoraba y dando buenos argumentos en general. Meneo
0 K 7
taSanás #3 taSanás *
Vaya análisis más sesgado: “las botellas de plástico son mejores porque tiene e menos emisiones en su fabricación” y lo demás??
0 K 7
Wachoski #8 Wachoski *
#3 lo que viene a decir, es que por ser el envase de cartón o cristal no es mejor para el planeta, que depende de cada caso.

De sesgado no tiene nada, creo que no lo entendiste.

Este tipo ataca principalmente en este video al green washing, como amenaza al verdadero ecologismo, y lo hace a través de estudios científicos y su experiencia profesional.
0 K 7
elmileniarismovaallegar #4 elmileniarismovaallegar
8- Ir al campo a abrazar árboles...
0 K 6
elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
9- Llevar al desguace tu coche diesel 100% funcional (genereando 1000kg de residuos contaminantes), para comprate un híbrido que consume un poco menos que tu "antiguo" diesel...
2 K 9
Wachoski #7 Wachoski
#5 eso está en la lista,.. listillo
1 K 17
DaniTC #6 DaniTC
#5 igual lo que te diría es que dejes de usar el coche para ir a tirar la basura (lo he visto).
0 K 10

menéame