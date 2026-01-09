·
El 63% de los empresarios denuncia barreras burocráticas para contratar inmigrantes
España suma 2,5 millones de inmigrantes desde 2021, pero la burocracia y el mercado laboral frenan su empleo y lastran su integración económica.
inmigración
empleo
#1
obmultimedia
barreras burocráticas = no pueden tenerlos sin contrato
3
K
55
#2
Pivorexico
*
Vamos que quieren que su ilegalidades no tengan repercusión penal .
1
K
26
#5
Jointhouse_Blues
#4
Hemos llegado a tal punto que ni el SMI es suficiente para vivir dignamente. Así que imagina como nos iría si dependiera de empresarios y patronal.
1
K
25
#3
DayOfTheTentacle
El SMI es una traba burocrática
1
K
22
#4
Ludovicio
#3
Espero que sea sarcasmo.
Si una empresa no puede pagar dignamente a sus trabajadores, es que no es una empresa no viable.
0
K
13
#6
DayOfTheTentacle
#4
claro que es sarcasmo...
0
K
8
#7
Ludovicio
*
#6
Mis disculpas pero siempre hay que tener en cuenta la ley de Poe.
0
K
13
#8
pitercio
Quieren la empresa en España con las leyes de Yaveremostán.
0
K
14
Si una empresa no puede pagar dignamente a sus trabajadores, es que no es una empresa no viable.