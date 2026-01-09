edición general
El 63% de los empresarios denuncia barreras burocráticas para contratar inmigrantes

España suma 2,5 millones de inmigrantes desde 2021, pero la burocracia y el mercado laboral frenan su empleo y lastran su integración económica.

| etiquetas: inmigración , empleo
obmultimedia #1 obmultimedia
barreras burocráticas = no pueden tenerlos sin contrato
3 K 55
#2 Pivorexico *
Vamos que quieren que su ilegalidades no tengan repercusión penal .
1 K 26
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#4 Hemos llegado a tal punto que ni el SMI es suficiente para vivir dignamente. Así que imagina como nos iría si dependiera de empresarios y patronal.
1 K 25
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
El SMI es una traba burocrática
1 K 22
Ludovicio #4 Ludovicio
#3 Espero que sea sarcasmo.
Si una empresa no puede pagar dignamente a sus trabajadores, es que no es una empresa no viable.
0 K 13
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#4 claro que es sarcasmo...
0 K 8
Ludovicio #7 Ludovicio *
#6 Mis disculpas pero siempre hay que tener en cuenta la ley de Poe.
0 K 13
pitercio #8 pitercio
Quieren la empresa en España con las leyes de Yaveremostán.
0 K 14

