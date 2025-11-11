Un 6,5 por ciento de los adolescentes y los jóvenes en España ha intentado suicidarse

Un 7,4 % de los estudiantes de entre 12 a 20 años presenta un riesgo suicida elevado y el 6,5 % ha intentado quitarse la vida, según datos del informe. La investigación realizada por Unicef, Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática parte de 100.000 encuestas a niños y jóvenes sobre su salud y bienestar emocional. En el apartado dedicado a la salud mental, el informe revela que el 13,7 por ciento del alumnado presenta síntomas manifiestos de ansiedad, el 13,1 % de d