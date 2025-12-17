edición general
El 52% de españoles sitúa la vivienda entre grandes prioridades presupuestarias de la UE

Más de la mitad de españoles sitúa la vivienda entre grandes prioridades presupuestarias de la Unión Europea, según el Eurobarómetro para España de otoño

elparches #1 elparches
Pues va ser que la UE tiene otras prioridades...
uyquefrio #2 uyquefrio
#1 Cobetes
Mountains #3 Mountains
#1 El negocio de la vivienda.
Findeton #8 Findeton
#3 ¡A la hoguera con el que gane dinero con la vivienda!

En fin, el simplismo de la izquierda.
ummon #5 ummon
#1 Sí, comprar armas a mansalva...
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#1 Que no deja de depender de la mayoría de votantes.
Supercinexin #6 Supercinexin
Pero luego más de la mitad de los españoles se quedarán en casa el día de las elecciones europeas, y los únicos que se lo tomen en serio serán los fachas y los liberatas, como estábamos comentando ésta mañana Angelito y yo.

Es extraño ésto de las consultas populares: la mayoría de la gente siempre pide medidas socialistas, pero luego a quienes van a votar es precisamente a todos los derechistas y liberales que prometen, y cumplen siempre a rajatabla, hacer exactamente lo contrario a lo que ellos quieren :-|
angelitoMagno #4 angelitoMagno
¿Pero la UE tiene competencias para vivienda? Pensaba que no, como el gobierno.
nemesisreptante #7 nemesisreptante
Y esa gente donde se mete el día de las elecciones? En serio alguien al ver el resultado de las ultimas elecciones pensó, joe se nota que los españoles están muy preocupados por el tema de la vivienda?
